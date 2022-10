Nae Constantin a spus tot: "Eu am dat înregistrarea cu Gabi Tamaș! Mi-a reproșat multe lucruri și a înjurat suporterii"

Miercuri, Gabi Tamaș și-a reziliat contracul cu Petrolul la cererea sa. Nae Constantin spune că a fost primul care a fost de acord cu plecarea veteranului din lot, având în vedere ce s-a întâmplat cu fundașul în ultimele zile.

Nae Constantin: "Eu am dat înregistrarea cu Gabi Tamaș către liderii de galerie"

La o zi după meciul cu FCSB (0-2), Nae Constantin spune că a fost sunat seara de Gabi Tamaș, care se afla la o masă cu mai mulți colegi și alte persoane. Stoperul i-a reproșat mai multe lucruri și ar fi avut câteva cuvinte dure și la adresa conducerii. De asemenea, în aceeași discuție, fotbalistul a înjurat suporterii Petrolului, așa cum reiese și din înregistrarea audio apărută în presă.

Tehnicianul Petrolului spune că înregistrarea respectivă face parte din convorbirea dintre el și Tamaș, însă în mediul online a apărut doar o scurtă bucată. Nae Constantin și-a justificat decizia de a oferi liderilor de galerie înregistrarea cu fotbalistul pentru a lămuri lucrurile și a arăta de ce este de acord cu plecarea lui Tamaș de la echipă.

"Vreau să încep cu începutul: vara anului 2021, când am dat drumul la treabă, împreună cu Claudiu Tudor. Unul dintre obiective a fost să facem un vestiar puternic. Am muncit fiecare în pătrățica lui pentru asta. Am reușit să aducem jucătorii pe care i-am auzit buni pentru acest vestiar, am eliminat jucători care n-au fost buni pentru acest vestiar, am primit multe reproșuri pentru anumiți jucători, dar rezultatele ne-au dovedit că am făcut algerile corecte aproape de fiecare dată. Revenind la ce se întâmplă azi și referitor la subiectul Gabi Tamaș, e o situație delicată, încercăm să trecem peste ea. Tamaș e un jucător bun pentru noi, dar care în momentul ăsta considerăm că nu poate să ne mai ajute. Nu fotbalistic, ci la nivelul vestiarului, acolo unde ne punem mare bază.

Referitor la ce s-a întâmplat și la tot ce se discută, după meciul cu Steaua (n.r - FCSB), undeva seara, la 10, am primit un telefon de la Gabi. A fost primul telefon avut de la el. Era undeva cu mai mulți colegi de-ai lui, mi-a spus că undeva la 7 jucători. Era foarte dezamăgit că i-a invitat pe toți jucătorii, dar au venit doar vreo 7. I-am spus că e problema lor ce fac acolo, timpul liber e al lor.

Discuția s-a dus în mai multe direcții. Una dintre ele fiind jocul cu Steaua (n.r - FCSB), că la conferința de presă aș fi dat eu în echipă, că ne-am apărat pe jos și că de fapt eu spusesem să ne apărăm așa. Am încercat să-i spun că nu am spus niciodată asta. A mai trecut la analiza tactică de după joc, în care mi-a reproșat că le arăt numai lucruri negative și că nu le arăt un lucru bun. I-am spus că au fost două lucruri bune în prima repriză pe care le-am arătat. L-am văzut că e un pic agitat, i-am spus să ne liniștim, să rămână mâine o zi liberă. A zis că 'îmi iau câte zile libere vreau eu, nu trebuie să-mi dai tu'. Am trecut și peste asta. După care, iar, alte reproșuri. Mai spre final, au fost cuvintele adresate suporterilor, le-ați auzit toți. A fost salutat, între ghilimele, președintele și Claudiu Tudor. Printre altele a spus că vrea să rezilieze, că are oferte și nu mai stă la Ploiești.

A doua zi ne-am întâlnit la stadion. Am aflat că a doua zi a aflat și Costel Lazăr, la fel, a transmis că vrea să rezilieze. Inițial n-am vrut să le spun că am fost sunat, dar a trebuit. Am făcut o analiză rapidă și am hotărât să-l anunțăm pe președinte că noi acceptăm rezilierea contractului și să facă ce are de făcut.

Ce m-a deranjat foarte mult nu a fost neapărat telefonul. Probabil, dacă aș fi fost puțin mai inteligent, aș fi închis, nu aveam ce să vorbesc la ora aia cu el. M-a deranjat că discuția a avut loc de față cu alți 7 jucători și mai multe persoane la masă. Reproșurile aduse aș fi preferat să le avem între patru ochi sau în fața echipei, la analiză. Eu mereu le spun să spună dacă e ceva în neregulă.

În momentul în care s-a pus în discuție ca el să vină la Petrolul, am fost primul care a spus da. Acum, la reziliere, am fost primul care a zis da. Am transmis președintelui, el a făcut înștiințare, doar că a doua zi a apărut știrea că Tamaș va fi îndepărtat și toată lumea a început să întrebe de ce. Au fost lucruri care s-au reproșat antrenorului, președintelui, lui Claudiu.

Înregistrarea care a fost făcută e făcută de pe telefonul meu. Nu a fost nimic premeditat. Am o aplicație pentru că, la un moment dat, am fost amenințat de cineva foarte urât și de atunci înregistrez toate convorbirile. În momentul în care au fost discuțiile că de ce pleacă Tamaș trebuia să ne justificăm într-un fel. Am dat această înregistrare către liderii galeriilor pentru a vedea, pentru că erau lideri care nu erau de acord cu această plecare. Mai departe, cum a ajuns în online, nu știu. La mine a plecat doar către lideri de galerie.

Ce a apărut în online e o parte. Toată înregistrarea are undeva la 15 minute. Îmi asum, n-am cum să mint, să spun că n-am făcut asta. Îmi place să spun că am fost asumat.

Au mai fost probleme cu Tamaș, dar le știam, ne-am asumat când l-am adus. Doar că undeva a ajuns până sus și, orice ar fi fost de aici înainte, n-ar fi fost bine", a spus Nae Constantin.

Declarațiile lui Gabi Tamaș după derapajul la adresa suporterilor

Gabi Tamaș a oferit, joi după-amiază, o primă reacție în legătură cu înregistrările apărute în presă, oferind detalii legate de contextul discuțiilor. Acesta a dezvăluit că au fost conversații ce au avut loc după înfrângerea cu FCSB, la nervi, nemulțumit de meciul pierdut. Totodată, fundașul își asumă limbajul pe care l-a avut și și-a cerut scuze pentru el.

„Într-adevăr, am avut discuții, la o zi după meciul cu FCSB, cu antrenorul și cu președintele clubului. Încă eram foarte nervos după pierderea meciului. Era un joc foarte important pentru noi, ținând cont ca era în derby al României, adversarii erau într-o situație dificila. Îmi doream foarte mult un rezultat pozitiv.

Obiectivul meu, pe care nu am vrut să-l spun public și de care știau doar câțiva din club, era calificarea în play-off cu Petrolul. Dupa cum știți, mie îmi place sa câștig, iar când pierd ma duc acasă, câteodată plâng, câteodată sunt foarte nervos. Suntem sportivi, câteodată mai dam un pumn în geam, mai spargem un televizor, mai și vorbim urat, suntem oameni.

Referitor la înregistrare, nu știu cine m-a înregistrat și de ce, am vorbit despre fotbal, despre înfrângere și, fiind nervos, am și înjurat. Cine ma cunoaște știe ca mai înjur la nervi și sunt mai recalcitrant după o înfrângere.

Țin să-mi cer scuze pentru limbajul folosit, a fost o ieșire nervoasă pe care o regret. Acele cuvinte au fost scoase din context, discuția fiind mult mai lungă.

Respect suporterii Petrolului și acest club, toată lumea știe ca am venit aici pentru fani și pentru atmosfera de la Ploiești, nu pentru bani. Îmi cer scuze încă o data pentru aceasta ieșire la nervi, sunt un jucător care am dat totul pentru echipa, am crezut și cred în continuare în ea și îmi pare rău că s-a ajuns la aceasta situație”, a declarat Gabriel Tamaș pentru ziarulincomod.ro.