Mijlocașul Rapidului a lovit cu mașina o femeie aflată pe trecerea de pietoni, într-o intersecție din București.

Accidentul s-a întâmplat la începutul lunii martie, iar femeia a fost găsită cu leziuni la cap, după ce Keita a plecat de la locul accidentului.

Victor Angelescu a venit cu explicații și a dezvăluit care este starea femeii

În urma accidentului, fotbalistul giuleștenilor a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar femeia a fost transportată la spital în stare gravă.

Cu toate că situația este una cât se poate de gravă, Kader Keita a revenit pe teren în meciul pierdut de Rapid în fața lui CFR Cluj, în play-off, scor 0-1.

Victor Angelescu a explicat că mijlocașul poate juca pentru Rapid pentru că procesul de judecat va dura minimum un an de zile, iar jucătorului nu îi poate fi îngrădit dreptul la muncă.

„Keita s-a descurcat foarte bine la antrenamente. Costel Gâlcă a zis, cu o săptămână înainte, că nu l-a văzut de mult să se antreneze aşa de bine. De asta l-a băgat, s-a descurcat foarte bine la antrenamente.

Va fi un proces de lungă durată, de minimum un an de zile, iar atunci nu ai cum să-i iei dreptul la muncă atât timp căt e sub contract cu clubul”, a spus Victor Angelescu.

Președintele giuleștenilor a oferit informații legate de starea de sănătate a femeii pe care Keita a lovit-o cu mașina, iar acestea nu sunt tocmai îmbucurătoare.

“Din ce ştiu, starea ei e similară cu ce se întâmpla săptămâna trecută. Nu sunt doctor, nici direct implicat, dar înţeleg că sunt undeva la 50-50, din ce am înţeles, din informaţii (n.r. – şansele de supravieţuire ale victimii)”, a declarat acționarul minoritar al Rapidului.