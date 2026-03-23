Portarul giuleștenilor are șanse mari să fie titularizat în meciul cu Turcia, de la Istanbul, din semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026, după ce echipa națională l-a pierdut pe Ionuț Radu.

Până să ajungă numărul unu, Aioani s-a luptat pentru postul de titular cu Benjamin Siegrist și Franz Stolz. Rotațiile impuse de antrenorii Neil Lennon, Marius Șumudică și Costel Gâlcă au creat nemulțumiri printre portari. Situația s-a deblocat după o ceartă între Siegrist și Șumudică, eveniment care a dus la plecarea elvețianului în ianuarie 2025, în timp ce Stolz a părăsit Giuleștiul un an mai târziu.

Lupta pentru post și schimbările de pe banca tehnică

Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a dezvăluit momentele în care Marian Aioani a dorit să părăsească Giuleștiul. În plus, oficialul Rapidului a analizat punctele forte și slabe ale portarului, în perspectiva duelului dintre România și Turcia din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026.

„Mental stă bine, nu e o problemă, nu simte presiunea. Mentalul e unul dintre plusurile lui. Nu e un portar care să resimtă presiunea, dar repet. La Rapid nu a fost pus într-o asemenea situație. Cu Siegrist... când apăra Siegrist și era Șumudică antrenor. La începutul sezonului acesta apăra Stolz, dar doar s-a vehiculat. Știam că nu va avea nicio problemă, doar a apărat Stolz șase meciuri, după care a apărat Aioani direct.

Dar cu Siegrist a fost o problemă pentru Aioani pentru o perioadă mai lungă, cu Șumudică și Lennon. Da, la un moment dat a vrut să plece. Am avut o ofertă pentru el care nu a fost acceptată. La început, Costel Gâlcă l-a preferat pe Stolz, șase etape, deci a fost o perioadă scurtă. Siegrist a apărat majoritatea turului de campionat, după care a avut o ceartă în cantonamentul de iarnă cu Șumudică, a apărut oportunitatea Genoa și a plecat acolo.

Aioani are un joc de picior foarte bun, unul dintre cele mai bune din prima ligă. Are reflexe foarte bune. Jocul cu piciorul și reflexele sunt atuurile lui, dar are probleme pe centrări, la cornere, la centrări, la ultimele meciuri, din ce am văzut”, a transmis Victor Angelescu, potrivit OrangeSport.