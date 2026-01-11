Duminică după-amiază, Dinamo a organizat un amical cu Gangwon FC, o echipă din prima ligă din Coreea de Sud. La capătul celor 90 de minute, ”câinii” s-au impus cu 3-2.



Concluziile lui Cătălin Cîrjan după cantonamentul din Antalya + ”Visul meu e să iau titlul cu Dinamo”



Cătălin Cîrjan a vorbit după meciul cu Gangwon și a ținut să puncteze că e pregătit de reluarea campionatului. De asemenea, Cîrjan a sugerat și că abia așteaptă să se finalizeze lucrările în Ștefan cel Mare.



Mai mult de atât, Cîrjan a precizat și că obiectivul imediat rămâne calificarea în play-off și că lupta pentru titlu poate veni doar după multă muncă



”Sperăm că a fost doar o încălzire. Urmează partidele din campionat. Au fost două teste foarte bune împotriva unor echipe bune. Noi ne-am făcut treaba. Sunt foarte bucuros că suntem cu toții sănătoși. Tot campionatul încercăm să ținem de minge.

Asta este jocul nostru. Mazilu a marcat un gol foarte frumos. Trebuie să tragă puțin de el și sunt sigur că va ajunge la un nivel ridicat.



Suntem fericiți că începe construcția noului stadion. Au fost multe discuții. Sper ca la un moment dat să joc și eu pe el. Clar, este un moment special. Toți așteptăm să jucăm acolo. Ar fi un vis pentru mine să marchez acolo.

Primul meu vis este să iau titlul cu Dinamo. Am foarte mare încredere în echipă. Trebuie să muncim înainte să vorbim. Trebuie prima dată să prindem play-off-ul”, a spus Cîrjan.

