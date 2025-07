La FCSB, Gele a evoluat în 12 meciuri și a reușit să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.

Transferul lui Jordan Gele la FC Botoșani a picat

După ce a fost scos din calcule de Gigi Becali, de transferul lui Jordan Gele s-a interesat FC Botoșani, însă Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, s-a răzgândit după ce a stat de vorbă cu agenții jucătorului. În locul atacantului de la FCSB, Iftime a preferat să aducă la FC Botoșani un jucător ucrainean.

”Nu s-a mai întâmplat nimic cu Gele. Am adus alt atacant, unul ucrainean, am văzut că sunt buni la Universitatea Craiova. Gele a picat definitiv. Nu mai aveam cum să aștept, iar acum am ajuns la trei atacanți.

Au fost niște discuții fără substrat, fără sens, pentru că oamenii mei din club nu s-au înțeles deloc cu impresarul lui. Suntem acoperiți acum pe toate posturile cerute de Leo Grozavu. Rămâne acum să vedem cum se vor adapta”, a spus Valeriu Iftime, conform Digisport.