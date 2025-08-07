EXCLUSIV Ce mai face Alexandru Grigoraș, fiul lui Petre Grigoraș! Tatăl "i-a devenit secund": "El e șeful acolo"

Ce mai face Alexandru Grigoraș, fiul lui Petre Grigoraș! Tatăl i-a devenit secund : El e șeful acolo Fotbal intern
De câțiva ani, familia Grigoraș a dat drumul propriei școli de fotbal. De ea se ocupă atât tatăl, Petre, cât și fiul, Alexandru.

Alexandru GrigorasPetre Grigoras
În a doua parte a anului 2021, la ceva timp după ce rămas liber de contract, după ce a ratat promovarea în Liga 2 cu Oțelul Galați, în urma pierderii barajului cu Dacia Unirea Brăila, Petre Grigoraș nu a mai așteptat o nouă ofertă și a demarat propriu proiect fotbalistic.

Acesta a înființat o școală de fotbal în Constanța, alături de fiul său, Alexandru Grigoraș (36 ani), fost atacant la Pandurii, Farul, Delta Tulcea, Săgeata Năvodari, FC Brașov și Callatis Mangalia. Pregătirea Asociației Sportive Grigoraș Academy se desfășoară pe stadionul "Oil Terminal" din Constanța.

Familia Grigoraș, preocupată de școala de fotbal

La acea vreme, Petre Grigoraș lucra cu anumite grupe de vârstă, iar Alexandru Grigoraș era antrenorul copiilor născuți în anii 2012-2013 și 2014-2015. Școala de fotbal găsea primele companii importante pentru sponsorizare, o societate internațională de transport, logistică și distribuție și alta care comercializează accesorii si componente pentru telefoane mobile, care s-au alăturat proiectului, și găsea chiar și un sponsor tehnic pentru furnizarea echipamentului.

Acum, pentru că de ceva timp Petre Grigoraș este antrenor în Liga 3, la Axiopolis Cernavodă, de școala de fotbal se ocupă cel mai mult Alexandru, care a renunțat la cariera din teren în urmă cu câțiva ani, după o accidentare teribilă suferită într-un meci.

Alexandru Grigoraș, fiul lui Petre Grigoraș, ”e șeful” 

În aprilie 2023, când era legitimat chiar la Axiopolis Cernavodă, Alexandru a fost faultat grav, când un adversar i-a pus gheata pe față. Într-un dialog cu Sport.ro, Petre Grigoraș a precizat că fiul său se dedică total școlii de fotbal Grigoraș Academy, el decizând totul acolo. Seniorul mai ajută când poate, când nu este ocupat cu formația din Liga 3.

”Copiii noștri sunt mici, cea mai mare grupă e de 2011, nu pot juca momentan la seniori. Dacă o să mai am posibilitatea să antrenez peste câțiva ani, poate o să am posibilitatea să iau jucători și de la școala mea și a fiului meu. Ar fi o bucurie!

Noi am început cu copii foarte mici, nu aveam o bază în care să ne desfășurăm activitatea, așa a fost atunci. În mare parte, Alex se ocupă de școală. El e șeful acolo, eu sunt secundul lui, îl mai ajut când pot, particip la antrenamente când pot.

(N.r. – Despre sponsori) Mai găsim câțiva sponsori, dar sunt sume modice. Marea majoritate sponsorizează Academia Hagi, principala academie din Constanța și din România. Acolo e un nume, un brand, infrastructură. Avem și noi câțiva sponsori care încearcă să ne ajute, cu cât pot. Sunt cheltuieli multe.

Singurul impediment pe care îl avem noi ca școală de fotbal este lipsa unei baze sportive, nu ne putem dezvolta mai mult. Trebuie să avem terenuri. Pentru a face un teren, două, trei e nevoie de bani. Momentan, nu am găsit suficiente resurse. E puțin mai greu, dar sperăm, ne dorim, poate anul acesta, poate anul următor”, a spus Petre Grigoraș, într-un dialog cu Sport.ro, care a declarat despre fiul său că mai putea juca și acum, la 36 de ani, dacă nu ar fi suferit acea accidentare:

”Alex s-a retras după acea accidentare, mai mult decât urâtă. L-a afectat mult, e prea riscant să mai joace. Are acum 36 de ani, dar mai putea juca, are condiție fizică, dar problemele de atunci l-au făcut să pună stop!

În situația în care a apărut acea accidentare, el a pus punct! Asta e viața, trebuie să acceptăm și astfel de momente”.

