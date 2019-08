Clauza URIASA pentru Piturca la Craiova! Castiga o AVERE daca duce echipa in Champions League. Ce a trecut in contract

Piturca e noul manager general al Craiovei. A semnat pe 3 ani cu oltenii.

Conform Fanatik, Piturca va avea un salariu de 200 000 de euro pe sezon. Fostul antrenor al nationalei va avea responsabilitate totala in privinta transferurilor si a deciziilor tehnice. Piturca are incredere maxima in capacitatea sa de a transforma Craiova in campioana.

A cerut clauza de 1 milion de euro pentru calificarea in Champions League. Piturca se va implica in antrenamente si ar putea sa apara pe banca dupa pauza pentru echipele nationale, de la inceputul lui septembrie. In mod surprinzator, Piturca nu are clauza de reziliere, asa cum a cerut la Criaova lui Mititelu sau la Steaua, cand a lucrat cu Becali.



Citeste aici primul interviu dat de Piturca dupa ce a semnat cu Craiova!