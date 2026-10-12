Fostul jucător de la Dinamo și FCSB a evoluat ultima oară la Eyupspor, în Turcia, dar din vară este liber de contract. În această perioadă, atacantul a negociat cu mai multe echipe și pare să-și fi ales deja următoarea destinație.

Dorin Rotariu își va continua cariera în Turcia. Chiar fotbalistul a dezvăluit că este dorit de două echipe, dar poate semna abia în iarnă.

Eyupspor a fost prima echipă din Superlig pentru care a evoluat Dorin Rotariu. Până acum, atacantul a jucat doar în liga secundă din Turcia.

Dorin Rotariu: ”O să semnez în Turcia”

"O să semnez în Turcia. Deocamdată sunt liber. Acordul este din iarnă acolo, pentru că există un regulament clar la ei. Chiar dacă ești liber, dacă se încheie perioada de mercato, nu mai poți semna. Am încercat între timp să găsesc o soluție, dar cea mai simplă a fost să aștept până în iarnă, apoi să semnez.

Până acum m-am pregătit cu Poli Timișoara. Sunt două echipe din Turcia, iar momentan nu știu unde merg. Au avut lista cu străinii și a trebuit să plece cineva, ca să poată semna altcineva. Între timp, nu a mai plecat nimeni și de aceea nu am mai semnat nici eu până acum. Sunt din liga a doua echipele.

Nivelul este unul bun, se investește mult pentru că se vrea promovarea. Locul unu duce direct în prima ligă, iar celelalte se luptă până în ultimul moment. Vorbim de sume mari ca și investiții. Eu m-am simțit bine în Turcia și am dorit să continui acolo. Au mai existat opțiuni și din alte țări", a spus Rotariu, la Digi Sport.

Crescut la Poli Timișoara, Dorin Rotariu a fost cumpărat de Dinamo când avea doar 17 ani, cu 1,1 milioane de euro. După debutul la naționala României și 30 de goluri marcate în 142 de meciuri pentru "câini", atacantul a fost vândut la Club Brugge cu 2,2 milioane de euro.

Rotariu a strâns doar 12 meciuri la Club Brugge, iar ulterior a mai avut experiențe la Mouscron, AZ Alkmaar, Astana, Ludogorets, FCSB, Ankaragucu, Igdir și Eyupspor.