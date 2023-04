După meciul din Giulești, Marica a postat pe contul său de Instagram un clip în care se afla în mașină alături de băiatul său, vizibil obosit.

Ciprian Marica, reacție dură după Rapid - Farul: "Să vă fie rușine!"

"Ești obosit? Se închid ochii singuri? Ești rupt, tată", i-a spus Marica băiețelului, care a confirmat.

Ulterior, acționarul Farului a criticat în termeni duri faptul că LPF și deținătorii drepturilor TV au programat meciul Rapid - Farul târziu, la ora 21:45, astfel că s-a încheiat aproape de miezul nopții.

"12:30 noaptea, ajungi acasă după un meci de fotbal din România. Asta înseamnă să îți pese de spectatori și să îți dorești să vină oamenii la stadion, să îți construiești viitorul, viitorii suporteri. Interes zero! Interes zero, zero!

Avem noroc că, totuși, e sâmbătă seară. Dacă era duminică și trebuia să meargă a doua zi la școală sau la grădiniță, cum? Nu vă pasă! Sincer, ar trebui să vă fie rușine!", a spus Ciprian Marica, care a criticat și în trecut decizia ca meciurile de Liga 1 să fie programate la ore târzii.

Sâmbătă, în Liga 1, s-au disputat trei meciuri: UTA Arad - U Cluj 2-0 (de la ora 12:00), FC Hermannstadt - FC Botoșani 1-1 (17:00) și Rapid - Farul 1-1 (21:45).

Între penultimul și ultimul meci al zilei din Liga 1, posturile care transmit competiția au decis să difuzeze pe canalele principale alte meciuri din campionatele tari ale Europei, precum Bayern - Dortmund 4-1 (19:30) sau Inter - Fiorentina 0-1 (19:00).