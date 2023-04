Rapid București și Farul Constanța își dau întâlnire pentru prima dată în play-out-ul Superligii la București. În clasament, giuleștenii se află pe poziția a cincea cu 27 de puncte, în timp ce echipa de la malul mării se situează în vârful clasamentului cu 35 de puncte.

Ciprian Marica, declarație în forță înainte de Rapid - Farul: „Să sperăm că nu acum”

Ciprian Marica, investitor la Farul Constanța, a vorbit înainte de derby-ul cu Rapid București și a evidențiat faptul că formația dirijată de Gică Hagi își dorește să cucerească toate cele trei puncte în Giulești.

„Nu, noi mergem să câștigăm cele trei puncte, mai ales că avem un avantaj moral în fața lor. Am reușit să câștigăm ultimele partide cu ei. Maxim un egal au scos. Ar fi și așa, finul să bată nașul. Nu se poate. Să sperăm că nu acum. Mai ales că putem să câștigăm campionatul.

Noi suntem cu mai multe șanse, așa că nu ar fi indicat. Glumesc, nu va fi ușor și jucând acasă Rapidul are șanse în plus. Vrem să credem că suntem favoriți pentru că jucăm un fotbal de calitate și pentru că suntem pe primul loc. Rapid are șanse”, a spus Ciprian Marica, potrivit Fanatik.

Ultima confruntare dintre Farul și Rapid, 2-1

Cele două echipe s-au mai duelat la începutul lui martie, în ultima etapă a sezonului regulat. Atunci, Farul Constanța a învins cu 2-1 la Ovidiu și s-a calificat în play-off de pe prima poziție.

Antonio Sefer a deschis, atunci, scorul (minutul 14). Andrei Artean a restabilit egalitatea (minutul 21), iar Adrian Mazilu, puștiul-minune al lui Hagi, a marcat golul victoriei în repriza secundă (minutul 50).