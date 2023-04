Rapid ocupă locul cinci în play-off-ul Superligii, cu 27 de puncte acumulate. Cu nouă etape înainte de finalul sezonului, giuleștenii sunt devansați de FCV Farul Constanța (35p), CFR Cluj (33p), FCSB (30p) și CSU Craiova (28p), în timp ce pe ultima poziție se află Sepsi OSK (21p). Pentru trupa lui Adi Mutu urmează meciurile cu FCV Farul (1 aprilie), Sepsi OSK (10 aprilie), CSU Craiova (16 aprilie), FCSB (21 aprilie) și CFR Cluj (28 aprilie). Elevii lui Adrian Mutu au o se află într-o misiune dificilă de urmărire în clasament, dar se relaxează la pescuit pentru a de detașa de stresul profesional.

Săpunaru, cel mai bun pescar al Rapidului, urmat de Grigore

Jucătorii Rapidului se relaxează la pescuit, acolo unde Cristi Săpunaru, face legea, la fel ca în vestiar și pe gazon, iar un alt veteran, Dragoș Grigore, îi ține isonul. "Hobby-ul din afara fotbalului? Petrec mult timp cu soția, când nu sunt la meciuri și antrenamente sau în cantonamente sau deplasări. O scot în oraș, merg la film. De obicei mergem la film. Am început să mai mergem cu băieții la pescuit. Cu colegii de echipă mai mergem la pescuit, deoarece cred că este un mod de relaxare foarte bun.

Care e cel mai mare pește pe care l-am prins? Sincer, eu nu prea pescuiesc, mă duc pentru relaxare mai mult. Îi susțin pe colegii mei. Cel mai bun pescar e Cristi Săpunaru. Cu siguranță el este cel mai priceput. Și Dragoș Grigore e destul de bun", a dezvăluit Andrei Ciobanu pentru Sport.ro.

A fost copil de minge pentru Vasluiul lui Adailton, Wesley și Sânmărtean

Născut la Bărlad, Ciobanu s-a apucat de fotbal la vârsta de 7 ani la echipa locală FEPA, sub îndrumarea profesorului Virgil Grigoraș, apoi a fost transferat la cel mai bun club al județului. Timp de trei ani a făcut aproape zilnic naveta de 55km dintre Bârlad și Vaslui, dar a avut șansa să vadă pe viu una dintre cele mai bune echipe de fotbal din istoria Moldovei.

"Am stat la Bârlad doi ani, după aceea am plecat la Vaslui, acolo am jucat 3 ani. În fiecare dimineață făceam naveta de la Bârlad la Vaslui. Plecam la ora 7:00 dimineața de la Bârlad, la 9:00 aveam antrenament la Vaslui. Terminam antrenamentul, apoi mă grăbeam înapoi, pentru că la 13:00 începea școala la Bârlad.

La Vaslui era echipa bună a domnului Porumboiu, la fiecare meci eram copil de minge. Dacă încercam să fur meserie de la Adailtorn, de la Wesley, de la Sânmărtean? Îmi plăcea mult cum jucau, dar încă eram mic și nu prea mă uitam eu la tactică, cum stăteau în teren, cum se demarcau. Mă uitam numai la execuții și driblinguri, la fazele mai frumoase din timpul meciului. Erau fascinanți la acest capitol.

Apoi, la un turneu Cupa Hagi Danone m-a remarcat nepotul domnului Hagi, Costa Fulina, și așa am ajuns la Constanța. În 2010, era vară. Am rămas peste 10 ani la academie și la echipa de seniori. M-am adaptat foarte bine la Viitorul, pentru că am avut foarte mulți colegi de '98 alături de mine. Și așa mi s-a dus dorul de părinți, de casă. Mi-a fost mai ușor și am trecut peste momentul plecării de acasă. Acolo am crescut cu o mentalitate foarte bună, am crescut într-un mediu foarte bun și asta ne-a ajutat foarte mult în carieră", a spus fotbalistul.

Ciobanu, participant la două Campionate Europene și la Olimpiadă

Andrei Ciobanu (25 de ani) s-a format la FEPA Bârlad (2005-2007), Sporting Vaslui (2007-2010) și Academia "Gheorghe Hagi" (2010-2015), iar la seniori a evoluat pentru FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2016-2022) și FC Rapid 1923 (2022-2023). Are selecții pentru toate naționalele de juniori ale României, dar și 22 de meciuri și 4 goluri pentru reprezentativa de tineret și 7 prezențe pentru echipa olimpică a țării noastre, cu ultimele două participând la Euro 2019 (semifinală), Euro 2021 și JO de la Tokyo.

În palmaresul său se găsesc titlul de campion în Liga 1 (2016-2017), Cupa României (2018-2019) și Supercupa României (2019), toate cucerite cu formația constănțeană. Ciobanu a ajuns vara trecută în Giulești pentru 250.000 de euro, deși actualmente este cotat la 850.000 de euro, fiind al șaselea fotbalist rapidist în clasamentului cotei de piață. El poate evolua ca mijlocaș central, mijlocaș dreapta sau extremă dreapta și, în acest sezon, a bifat 13 meciuri în campionat și 3 prezențe în Cupa României pentru Rapid.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Gabriel Chirea, Vișiniu.ro (FB)