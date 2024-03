Campioana en-titre a controlat jocul în Giulești. Rapidiștii nu au avut susținerea peluzei, care a fost tăcută în semn de protest pentru reținerea lui Liviu Ungurean (Bocciu), șeful de galerie, iar asta s-a resimțit și în jocul formației lui Cristiano Bergodi.

Ce s-a întâmplat la pauza meciului Rapid - Farul: ”Foarte supărat, a țipat la noi”

Jayson Papeau, titular în Rapid - Farul, a ținut să evidențieze faptul că Bergodi a fost extrem de supărat și nervos la vestiar, după primele 45 de minute derulate din partida de pe Giulești.

”La pauza meciului pierdut cu Farul l-am văzut pe Bergodi foarte supărat. Dar a avut dreptate complet. Am încercat să vorbim, să ne revenim. Am făcut multe greşeli, inclusiv eu, primul gol pleacă de la greşeala mea. Am vorbit 3-4 minute.

Apoi a venit antrenorul şi a ţipat la noi. Ne-a dat tactica şi nu am jucat aşa cum am discutat. Ne-a spus să jucăm în margine, noi am jucat în centru şi am pierdut multe mingi.

Farul este o echipă de contraatac şi nu trebuia să pierdem mingi. Exact asta am făcut. Cred că le-am dat 10-15 contraatacuri. A fost prea mult. Avea dreptate să fie supărat antrenorul”, a spus Jayson Papeau, potrivit Fanatik.

Francezul se află la Rapid din iulie 2022. Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul mai are contract cu echipa din Giulești până la finele actualei stagiuni.

Rapid - Farul 1-2

Louis Munteanu, atacantul celor de la Farul Constanța, a deschis scorul în Giulești în minutul 23 al partidei și a realizat ”dubla” în partea secundă, în minutul 55, după aproape o oră de joc.

Spre final, Albion Rrahmani a fructificat o lovitură de pedeapsă, în minutul 85, și a micșorat diferența, dar prea târziu ca rapidiștii să mai poată obțină un punct din prima etapă a play-off-ului.