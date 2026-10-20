CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe CSO Teutonii Ghimbav cu scorul de 39-29 (19-14), luni, în Sala Apollo din Capitală, într-un meci din etapa a cincea a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Steaua - Teutonii Ghimbav 39-29

Steaua a obţinut prima sa victorie în acest sezon, într-un duel al nou-promovatelor.

Ovidiu Buzu a înscris 9 goluri pentru Steaua, iar Andrei Călinescu, Gabriel Sebastian Burlacu, Ovidiu Irimia şi Lovro Jotic au înscris câte 4 goluri. Portarul Alexandru Paşca a avut 11 intervenţii, notează Agerpres.

De la oaspeţi s-au remarcat Eduard Belchite, cu 8 goluri, şi Marius Mihai Anton, 6 goluri.

Reacția clubului din Ghencea