CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe CSO Teutonii Ghimbav cu scorul de 39-29 (19-14), luni, în Sala Apollo din Capitală, într-un meci din etapa a cincea a Ligii Naţionale de handbal masculin.
Steaua - Teutonii Ghimbav 39-29
Steaua a obţinut prima sa victorie în acest sezon, într-un duel al nou-promovatelor.
Ovidiu Buzu a înscris 9 goluri pentru Steaua, iar Andrei Călinescu, Gabriel Sebastian Burlacu, Ovidiu Irimia şi Lovro Jotic au înscris câte 4 goluri. Portarul Alexandru Paşca a avut 11 intervenţii, notează Agerpres.
De la oaspeţi s-au remarcat Eduard Belchite, cu 8 goluri, şi Marius Mihai Anton, 6 goluri.
Reacția clubului din Ghencea
”🤾♂️ HANDBAL
❤️💙 A venit prima victorie pentru echipa noastră: 39-29 cu Teutonii Ghimbav. Brașovenii nu au contat în meci decât în primele 15 minute, după care băieții lui Ionuț Georgescu și-au impus superioritatea. Steaua s-a desprins la cinci goluri pe tabelă și a păstrat această diferență până la pauză.
În partea a doua, roș-albaștrii au jucat dezinvolt, în viteză, și au creat spectacol. Portarul Alexandru Pașca a avut momente foarte bune între buturi, iar în atac, responsabilii principali cu golurile au fost Ovidiu Buzu cu 9 reușite, Gabriel Burlacu, Andrei Călinescu și Ovidiu Irimia cu câte 4.
De remarcat în tabăra noastră și debutul noului venit, croatul Lovro Jotic. Acesta a marcat și patru goluri. Un success al Stelei care sperăm să dea multă încredere echipei noastre în continuare. În etapa următoare, cea cu numărul 6, Steaua va juca la Turda, cu Potaissa, pe 29 octombrie” (Steaua București)
Clasamentul din Liga Zimbrilor, cu un lider surpriză
1. CSM Bucureşti 8 puncte
2. CS Dinamo Bucureşti 8
3. CS Minaur Baia Mare 7
4. SCM Politehnica Timişoara 7
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11. CSA Steaua Bucureşti 2
12. CSO Teutonii Ghimbav 0