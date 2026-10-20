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Echipa feminină a României s-a clasat pe locul 19 din 24 de selecţionate, cu 151,996 puncte, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam, după calificările desfăşurate duminică şi luni.

România, locul 19 din 24 de participante în calificări

Echipa Chinei a ocupat prima poziţie, cu 164,996 puncte, urmată de Statele Unite, 164,529 puncte, şi Rusia, 163,662 puncte, etc.

În clasamentul calificărilor la individual compus, Alexia Blănaru a încheiat pe locul 52, cu 50,132 puncte, după ce a primit 13,666 la sărituri, 11,466 la paralele (114), 12,300 la bârnă (83) şi 12,700 la sol (39).

Anamaria Mihăescu a fost a 54-a, cu 49,832 puncte, după ce a fost notată cu 13,100 la sărituri, 12,166 la paralele (93), 11,866 la bârnă (111), 12,700 la sol (38).

Iris Iordache s-a clasat pe locul 85, cu 47,032 puncte, după 12,700 la sărituri, 11,066 la paralele (129), 10,766 la bârnă (149) şi 12,500 la sol (53).

Ariana Cotu a primit 13,033 la paralele (locul 47), în vreme ce Sabrina Maneca-Voinea a fost a 70-a la bârnă, cu 12,466 puncte, şi a 28-a la sol, cu 12,900 puncte, informează Agerpres.