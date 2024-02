Nicolae Dică a tras o singură concluzie: ”FCSB ne-a bătut în cinci minute”

Vicecampioana a avut probleme la Voluntari și a fost condusă încă din minutul 16, după ce Andrei Dumiter, fostul jucător de la FCSB, a reușit să deschidă scorul.

Florinel Coman a ieșit ”la rampă” în repriza secundă și a reușit să înscrie de două ori în debutul reprizei secunde, reușind să aducă încă trei puncte pentru echipa lui Gigi Becali.

Nicolae Dică: ”FCSB ne-a bătut în cinci minute prin Coman”

Nicolae Dică, antrenorul celor de la FC Voluntari, a tras primele concluzii după ce echipa sa a pierdut din nou în campionat. Tehnicianul consideră că ilfovenii au fost mai buni decât liderul din Superligă ”70 la sută din meci”.

”Astăzi, FCSB ne-a bătut în cinci minute prin Coman”, a fost concluzia trasă de fostul internațional, la flash-interviul de după meci.

"Da, e păcat că n-am reuşit un rezultat pozitiv, din nou. Am făcut un joc bun, 70% din meci dacă nu mai mult am fost mai buni. Ne-au bătut în cinci minute prin Coman, că n-am reuşit să-l blocăm, să-i blocăm piciorul drept, aşa cum am vorbit. Facem greşeli copilăreşti şi nu-mi dau seama de ce le facem, că sunt jucători cu experienţă.

Reuşim să jucăm contra unor echipe bune, să fim peste ele şi nu reuşim să scoatem un rezultat pozitiv, nu o băgăm în poartă şi am piertut şi acest joc. Cei de la FCSB doar asta au făcut, cu orice minge jucau cu Coman în partea stângă, am zis să facem dublaj, dar n-am făcut acest lucru.

Lupta e strânsă (n.r. - în subsolul clasamentul), dar când intrăm în play-out toate echipele vor avea emoţii. Jocul ne dă încredere, că echipa joacă, nici cu UTA, la Craiova, azi nu meritam să pierdem, dar din ocaziile pe care le avem nu reuşim să marcăm. Jocul îmi dă încredere, doar defensiv să fim mai atenţi. Azi, FCSB ne-a bătut în cinci minute prin Coman. Nu mă interesează pe mine cine câştigă campionatul, pe mine mă interesează lupta noastră de aici şi am încredere că rămânem în prima ligă", a spus Nicolae Dică, la flash-interviu.

În următoarea etapă din Superligă, FCSB va juca în compania celor de la Petrolul Ploiești, pe teren propriu, în timp ce FC Voluntari, care a rămas pe locul 14, cu 27 de puncte, se va deplasa pe terenul lui Sepsi OSK.

Programul etapei 29 din Superliga României:

Poli Iași - Dinamo

UTA Arad - FCU Craiova

Hermannstadt - Oțelul Galați

Farul Constanța - CFR Cluj

U Cluj - FC Botoșani

FCSB - Petrolul Ploiești

Sepsi OSK - FC Voluntari