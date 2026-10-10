Prezent la Bucharest Marathon, fostul internațional a oferit un interviu pentru PRO TV și Sport.ro, în care a analizat situația din campionat. În opinia sa, Dinamo și Universitatea Craiova au arătat cel mai bine până acum, însă lupta rămâne deschisă.

„Mai e mult până departe. Și la câștigarea campionatului ai nevoie de consistență. Deocamdată clar, Dinamo și Craiova sunt echipele care par cele mai bune, dar odată cu venirea lui Reghecampf, să vedem cum va arăta FCSB; U Cluj, am înțeles că sunt ambiții mari, transferuri noi, rămâne de văzut!”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Dinamo, lider în Superligă. FCSB, abia pe locul 11

La momentul redactării articolului, Dinamo ocupa primul loc, cu 26 de puncte, la cinci lungimi de Rapid și la șase de Universitatea Craiova. Cele două formații au însă un meci mai puțin disputat.

Top 6 este completat de Petrolul Ploiești, cu 19 puncte, Universitatea Cluj, cu 18 puncte, și nou-promovata Corvinul Hunedoara, cu 16 puncte.

CFR Cluj ocupa locul 8, cu 13 puncte, în timp ce FCSB se afla abia pe poziția a 11-a, cu 12 puncte.

Clasamentul la zi din Superliga