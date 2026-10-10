După Serbia, și Federaţia Croată de Fotbal a fost sancţionată pentru comportamentul suporterilor săi în timpul meciului din Liga Naţiunilor împotriva Spaniei, disputat pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla la 29 septembrie, scrie EFE.

Vânzarea de bilete suporterilor croați, complet interzisă, dar restricția este cu suspendare

Comisia de Control, Etică şi Disciplină a UEFA a decis să aplice o amendă de 20.000 de euro federaţiei din Croaţia şi să interzică complet vânzarea de bilete suporterilor săi pentru următorul meci în deplasare din cadrul unei competiţii UEFA pentru echipe naţionale, din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al fanilor, scrie Agerpres.

Totuşi, Comisia a precizat în decizia sa că "respectiva restricţie totală privind vânzarea de bilete suporterilor pentru un meci în deplasare este suspendată pe o perioadă de probă de doi ani, începând cu data acestei decizii".

Aceste măsuri disciplinare supuse unei perioade de probă nu intră în vigoare imediat, ci pot fi aplicate dacă "se comite o nouă încălcare de natură similară în timpul perioadei de probă", în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul Disciplinar.