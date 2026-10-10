Vestea care l-a lăsat mască pe Gică Hagi: "Nimeni nu se aștepta la asta! N-o vedeam venind"

În interviul amplu acordat pentru Athletiko, Hagi a vorbit despre planurile de la echipa națională, cariera de jucător, cum a fost aproape de un transfer la Panathinaikos, dar și care sunt legăturile sale cu Grecia.

Gică Hagi: "Nu se aștepta nimeni ca Răzvan Lucescu să plece de la PAOK. E extraordinar că îi calcă pe urme lui Mircea Lucescu"

Printre altele, Hagi a fost întrebat și despre Răzvan Lucescu. Selecționerul României a recunoscut că a fost foarte surprins când a văzut că fiul lui "Il Luce" a plecat din vară de la PAOK Salonic, după 5 ani, și a semnat în Qatar, cu Al Sadd.

"Răzvan Lucescu a făcut istorie la PAOK. A reușit lucruri extraordinare. A preluat clubul de la un anumit nivel și l-a dus pe culmi înalte. Bravo lui! Merită felicitări. A făcut o treabă excelentă și cred că acolo e iubit și respectat. Cel puțin, asta am auzit în Salonic.

Nu se aștepta nimeni, nimeni nu a văzut asta venind (n.r - ca Răzvan Lucescu să plece de la PAOK), dar știți cum e cu antrenorii. La un moment dat, ei sunt primii care pleacă. Se întâmplă, dar el se poate întoarce oricând.

Da, avem o relație foarte bună (n.r - cu Răzvan Lucescu). Ținem legătura din când în când. E extraordinar că Răzvan îi calcă pe urme (n.r - lui Mircea Lucescu). Știu că este foarte greu să ai un părinte legendar, dar el a reușit într-un mod incredibil, extraordinar. A evoluat de la an la an și acum a ajuns la un nivel foarte înalt. Îl felicit", a spus Gică Hagi.