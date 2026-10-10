Vestea care l-a lăsat mască pe Gică Hagi: "Nimeni nu se aștepta la asta! N-o vedeam venind"

Vestea care l-a lăsat mască pe Gică Hagi: &quot;Nimeni nu se aștepta la asta! N-o vedeam venind&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Gică Hagi a acordat un interviu în presa greacă înaintea acțiunii dezastruoase de la echipa națională, încheiată cu 4 eșecuri în 4 meciuri.

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Gica HagiRazvan LucescuPAOK SalonicGreciaMircea LucescuJohan Cruyff
Din articol

În interviul amplu acordat pentru Athletiko, Hagi a vorbit despre planurile de la echipa națională, cariera de jucător, cum a fost aproape de un transfer la Panathinaikos, dar și care sunt legăturile sale cu Grecia.

Gică Hagi: "Nu se aștepta nimeni ca Răzvan Lucescu să plece de la PAOK. E extraordinar că îi calcă pe urme lui Mircea Lucescu"

Printre altele, Hagi a fost întrebat și despre Răzvan Lucescu. Selecționerul României a recunoscut că a fost foarte surprins când a văzut că fiul lui "Il Luce" a plecat din vară de la PAOK Salonic, după 5 ani, și a semnat în Qatar, cu Al Sadd.

"Răzvan Lucescu a făcut istorie la PAOK. A reușit lucruri extraordinare. A preluat clubul de la un anumit nivel și l-a dus pe culmi înalte. Bravo lui! Merită felicitări. A făcut o treabă excelentă și cred că acolo e iubit și respectat. Cel puțin, asta am auzit în Salonic.

Nu se aștepta nimeni, nimeni nu a văzut asta venind (n.r - ca Răzvan Lucescu să plece de la PAOK), dar știți cum e cu antrenorii. La un moment dat, ei sunt primii care pleacă. Se întâmplă, dar el se poate întoarce oricând.

Da, avem o relație foarte bună (n.r - cu Răzvan Lucescu). Ținem legătura din când în când. E extraordinar că Răzvan îi calcă pe urme (n.r - lui Mircea Lucescu). Știu că este foarte greu să ai un părinte legendar, dar el a reușit într-un mod incredibil, extraordinar. A evoluat de la an la an și acum a ajuns la un nivel foarte înalt. Îl felicit", a spus Gică Hagi.

  • Razvan lucescu al sadd
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Gică Hagi: "Mircea Lucescu a însemnat enorm pentru noi. Moștenirea lui dăinuie"

Hagi a vorbit și despre cei doi antrenori care i-au marcat cariera, Mircea Lucescu și Johan Cruyff.

"Am avut un antrenor foarte bun la academie, care m-a învățat multe până la 14 ani. Apoi am ajuns la echipele naționale și am întâlnit antrenori cu adevărat extraordinari. Mai târziu, după ce m-am maturizat, după 18 ani, Mircea Lucescu a fost alături de noi. A fost un mentor și un profesor pentru mine.

Ca stil de joc, l-am admirat foarte mult pe Cruyff și echipa lui Ajax din 1974. Regăsesc acolo o parte din propria mea filosofie, în 'Fotbalul total', iar la Barcelona am avut onoarea să fiu antrenat chiar de Cruyff. Tot ceea ce am visat s-a împlinit datorită acestor doi antrenori, Mircea și Cruyff, care priveau jocul cu o mentalitate pozitivă și o abordare ofensivă, antrenori care iubeau cu adevărat fotbalul de atac.

Mircea Lucescu a însemnat enorm pentru noi. Moștenirea lui dăinuie, iar noi suntem aici ca să-i cinstim mereu memoria. A fost un profesor, un mentor, o figură paternă. A format mulți copii și i-a plăcut foarte mult să promoveze tineri talentați, copiii speciali ai fiecărei generații. Am învățat multe de la el. Pentru mine, a fost un profesor", a mai spus Hagi.

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