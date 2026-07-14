Invitați în studioul Prima Sport, MM Stoica și Sorin Cârțu au analizat lupta pentru campionat. Oficialul Universității Craiova este convins că echipa din Bănie pornește cu prima șansă, în timp ce președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este sigur că roș-albaștrii vor avea un cuvânt greu de spus.

MM Stoica: „Vom fi favoriți la titlu”

„Noi, eu așa consider că anul ăsta noi suntem mai puternici ca anul trecut. Anul trecut am meritat tot ce s-a întâmplat, nu a fost întâmplător”, a declarat Sorin Cârțu.

MM Stoica a recunoscut meritele Craiovei, însă este convins că FCSB poate redeveni principala favorită, cu o condiție.

„Eu sunt parțial de acord cu Sorin. Clar am spus și subliniez: Craiova a meritat absolut tot anul trecut, dar anul ăsta am mare încredere că noi o să fim favoriți la titlu și o spun cu toată convingerea. ﻿Nu, în momentul ăsta, ca lot nu existăm, existăm ca prim 11. Eu sunt convins că dacă ne atingem obiectivele din această campanie de mercato o să fim favoriți la titlu”, a spus oficialul campioanei.

Sorin Cârțu: „FCSB este contracandidată”

În ciuda sezonului dezamăgitor avut de FCSB, care a ratat play-off-ul și a ajuns în preliminariile Conference League doar după câștigarea barajului cu Dinamo, Sorin Cârțu consideră că formația roș-albastră rămâne una dintre candidatele la titlu.

„Nici la noi poate nu s-a terminat. Nu discut plecările, că nu e nimic concret...”, a spus oficialul Craiovei.

Întrebat dacă vede FCSB printre favorite, răspunsul lui Sorin Cârțu a fost unul fără ezitare.

„Da, pe mine m-a mirat și anul trecut că n-a intrat în play-off”, a declarat președintele de onoare al Universității Craiova.

SuperLiga debutează vineri, 17 iulie, cu partida FC Voluntari – FC Botoșani, programată de la ora 18:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.