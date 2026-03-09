Multă lume spune că este anul Universității Craiova și că niciuna dintre celelalte echipe din play-off nu se ridică la nivelul acesteia din niciun punct de vedere.

Craiova are totul. Cel mai bun lot, cel mai frumos și eficient fotbal, dubluri valoroase pe toate posturile, un grup de jucători experimentați, un antrenor echilibrat, un public numeros, entuziast și hămesit de performanțe. Ce i-ar putea opri pe olteni să se bucure la final? Doar erori proprii și o implozie tipic oltenească. Noroc că Filipe Coelho n-are nimic oltenesc și că lotul are în componență mulți străini care n-au aflat încă gustul prazului.

Atenție la „U” Cluj!

Poate că vă gândiți la Rapid sau la Dinamo sau la CFR ca principală contracandidată la titlu a liderului actual, dar eu vă zic să fim atenți la cealaltă Universitate, din Cluj, care joacă un fotbal solid și care vine și ea cu destule argumente care să-i deranjeze pe Bancu, Cicâldău și Compania.

Bergodi e un general călit în focurile Ligii întâi, având pe teren doi colonei, pe Nistor și Chipciu, aflați la a doua tinerețe fotbalistică. „U” a umilit-o recent pe FCSB, e drept aflată în degringoladă, dar a arătat pe Național Arena că știe să speculeze orice eroare adversă, că e letală pe contraatac, și nu numai, cu Macalou incisiv și foarte greu de oprit și cu Lukic vârful de care se lipește golul.