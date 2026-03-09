OPINIE Cine ar putea fura titlul Craiovei?

Cine ar putea fura titlul Craiovei? Superliga
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Caramavrov caută principala contracandidată la câștigarea campionatului pentru liderul actual

TAGS:
Universitatea CraiovaRapidDinamoCFR ClujU ClujFC Arges
Din articol

Multă lume spune că este anul Universității Craiova și că niciuna dintre celelalte echipe din play-off nu se ridică la nivelul acesteia din niciun punct de vedere.

Craiova are totul. Cel mai bun lot, cel mai frumos și eficient fotbal, dubluri valoroase pe toate posturile, un grup de jucători experimentați, un antrenor echilibrat, un public numeros, entuziast și hămesit de performanțe. Ce i-ar putea opri pe olteni să se bucure la final? Doar erori proprii și o implozie tipic oltenească. Noroc că Filipe Coelho n-are nimic oltenesc și că lotul are în componență mulți străini care n-au aflat încă gustul prazului.

Atenție la „U” Cluj!

Poate că vă gândiți la Rapid sau la Dinamo sau la CFR ca principală contracandidată la titlu a liderului actual, dar eu vă zic să fim atenți la cealaltă Universitate, din Cluj, care joacă un fotbal solid și care vine și ea cu destule argumente care să-i deranjeze pe Bancu, Cicâldău și Compania.

Bergodi e un general călit în focurile Ligii întâi, având pe teren doi colonei, pe Nistor și Chipciu, aflați la a doua tinerețe fotbalistică. „U” a umilit-o recent pe FCSB, e drept aflată în degringoladă, dar a arătat pe Național Arena că știe să speculeze orice eroare adversă, că e letală pe contraatac, și nu numai, cu Macalou incisiv și foarte greu de oprit și cu Lukic vârful de care se lipește golul.

Luându-le pe rând pe celelalte trei de mai sus, cred că Rapidul e singura care mai poate emite pretenții, chiar dacă n-a impresionat până acum. Dar giuleștenii încep și ei să se coacă, să prindă încredere. Poate că n-a fost relevant acest 1-1 din ultima etapă a sezonului regulat, dar măcar a indus ideea că rapidiștii sunt acolo, chiar dacă băieții lui Coelho au avut posesia (66%) și au pasat mai mult și mai bine.

Dinamo mi-a plăcut mare parte din sezonul regulat, numai că și-a arătat limitele în ultimele jocuri. Ar fi prea de tot ca „roș-albii” să le depășească pe Craiova și pe Rapid, mă îndoiesc că pot fi măcar deasupra Universității Cluj.    

Prea mult pentru CFR

CFR la titlu parcă ar fi prea mult după ce echipa din Gruia a fost o perioadă mai aproape de retrogradare. Jocul echipei lui Pancu are, totuși, niște carențe, în ciuda rezultatelor pozitive din ultima vreme.

Iar pentru FC Argeș, cu tot respectul pentru ce au realizat până acum Bogdan Andone și ai lui, locul 1 e greu de atins.

În concluzie și ținând cont de ce am văzut până acum, ordinea primelor trei ar trebui să fie la finalul actualului sezon: 1. Universitatea Craiova, 2. Rapid, 3. „U” Cluj, posibil cu o rocadă între ultimele două. Practica ne va confirma sau ne va infirma cele de mai sus.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
ULTIMELE STIRI
Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului
Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Chivu a surprins pe toată lumea. Ce a spus după al doilea eșec în Derby della Madonnina
Chivu a surprins pe toată lumea. Ce a spus după al doilea eșec în Derby della Madonnina
Schimbare totală la FCSB! Gigi Becali a anunțat venirea lui Rădoi, dar apoi a șocat
Schimbare totală la FCSB! Gigi Becali a anunțat venirea lui Rădoi, dar apoi a șocat
Cristi Chivu privat de un penalty!? Legendele s-au contrat imediat după AC Milan - Inter
Cristi Chivu privat de un penalty!? Legendele s-au contrat imediat după AC Milan - Inter
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat



Recomandarile redactiei
Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului
Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului
Chivu a surprins pe toată lumea. Ce a spus după al doilea eșec în Derby della Madonnina
Chivu a surprins pe toată lumea. Ce a spus după al doilea eșec în Derby della Madonnina
Schimbare totală la FCSB! Gigi Becali a anunțat venirea lui Rădoi, dar apoi a șocat
Schimbare totală la FCSB! Gigi Becali a anunțat venirea lui Rădoi, dar apoi a șocat
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a cedat în fața rivalilor de la AC Milan: „Se vede clar o criză profundă”
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a cedat în fața rivalilor de la AC Milan: „Se vede clar o criză profundă”
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!