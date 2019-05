"CHIAR ACUM E LA VIZITA MEDICALA" Un titular din nationala U21 pleaca in strainatate si va juca in preliminariile Europa League

Internationalul U21 Adrian Rus, titular in apararea nationalei de tineret a lui Radoi, se transfera in Ungaria!

Adrian Rus se transfera in Ungaria! Fundasul central care a implinit deja 23 de ani, titular in centrul apararii nationalei de tineret, va juca la MOL Vidi, formatie care va incheia campionatul pe locul 2.

Rus a evoluat la Sepsi OSK sub forma de imprumut de la Academia Puskas. Acum, el are sansa de a evolua in cupele europene! MOL Vidi va juca preliminarii pentru calificarea in grupele Europa League.

Sport.ro a anuntat inca de acum patru zile ca Adrian Rus are sanse sa ajunga in Ungaria, la Vidi. Astazi, Janos Bokor, managerul general al lui Sepsi OSK, a confirmat iminenta mutarii.

"Este adevarat! Rus este in acest moment la Budapesta, unde va efectua vizita medicala. Totul este clar si in proportie de 99% acest transfer se va face. El oricum incheiase sezonul la Sepsi pentru ca este accidentat si a mers in Ungaria sa semneze actele", a spus Janos Bokor, citat de Fanatik.

MOL Vidi este cea mai bogata echipa din Ungaria, insa in ciuda bugetului a fost intrecuta de Ferencvaros in campionat.

Vidi a jucat in actualul sezon in grupele UEFA Europa League, unde a invins-o pe PAOK Salonic, formatie antrenata de Razvan Lucescu.

