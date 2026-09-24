VIDEO Fotbalistul din Superligă, martor la un autogol hilar în meciul naționalei!

Fotbalistul din Superligă, martor la un autogol hilar în meciul naționalei! Fotbal extern
SPORT.RO
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Pauză competițională în Superliga României, prilejuită de partidele echipelor naționale.

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Calal HuseynovPetrolul PloiestiOleg BaklovAzerbaidjanTadjikistan
Din articol

Naţionala de fotbal a Azerbaidjanului a învins formaţia Tadjikistanului cu scorul de 1-0, miercuri, la Baku, într-un meci amical.

Azerbaidjan - Tadjikistan 1-0, cu Calal Huseynov pe teren

Diferenţa a fost făcută de autogolul portarului Oleg Baklov (58), care joacă la o echipă azeră (Turan).

La azeri a jucat, din minutul 63, mijlocaşul Calal Huseynov (23 de ani), legitimat din vară la Petrolul Ploieşti.

Huseynov a semnat în iulie cu Petrolul

Internaționalul azer s-a transferat la Petrolul Ploiești în iulie.

Jucător de profil defensiv, închizător sau fundaș central, el a bifat până acum 7 meciuri în Superligă și 2 în Cupa României.

”FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu internaționalul azer Calal Huseynov (23 ani), acesta semnând, cu echipa noastră, un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

Jucător cu profil defensiv, putând fi folosit atât în centrul apărării, cât și în linia mediană, Calal Hakim Huseynov (1.85 metri) a evoluat în ultimul sezon în prima divizie bulgară, pentru Arda Kardzhali, bifând 39 de prezențe pe parcursul stagiunii precedente, în campionat, Cupă și în preliminariile Conference League.

Anterior, a jucat în țara natală, pentru FC Zira și FC Shamakhi, iar în ultimii cinci ani a fost convocat constant la prima reprezentativă a Azerbaidjanului, pentru care a disputat 26 de partide, cea mai recentă prezență datând din 9 iunie, atunci când a fost titular în meciul amical cu San Marino.

Bun venit, Calal Huseynov!”, anunța în vară Petrolul Ploiești pe site-ul oficial.

Foto: Sport Pictures

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