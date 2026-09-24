La azeri a jucat, din minutul 63, mijlocaşu l Calal Huseynov (23 de ani), legitimat din vară la Petrolul Ploieşti.

Diferenţa a fost făcută de autogolul portarului Oleg Baklov (58), care joacă la o echipă azeră (Turan).

Naţionala de fotbal a Azerbaidjanului a învins formaţia Tadjikistanului cu scorul de 1-0, miercuri, la Baku, într-un meci amical.

Huseynov a semnat în iulie cu Petrolul

Internaționalul azer s-a transferat la Petrolul Ploiești în iulie.

Jucător de profil defensiv, închizător sau fundaș central, el a bifat până acum 7 meciuri în Superligă și 2 în Cupa României.

”FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu internaționalul azer Calal Huseynov (23 ani), acesta semnând, cu echipa noastră, un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

Jucător cu profil defensiv, putând fi folosit atât în centrul apărării, cât și în linia mediană, Calal Hakim Huseynov (1.85 metri) a evoluat în ultimul sezon în prima divizie bulgară, pentru Arda Kardzhali, bifând 39 de prezențe pe parcursul stagiunii precedente, în campionat, Cupă și în preliminariile Conference League.

Anterior, a jucat în țara natală, pentru FC Zira și FC Shamakhi, iar în ultimii cinci ani a fost convocat constant la prima reprezentativă a Azerbaidjanului, pentru care a disputat 26 de partide, cea mai recentă prezență datând din 9 iunie, atunci când a fost titular în meciul amical cu San Marino.

Bun venit, Calal Huseynov!”, anunța în vară Petrolul Ploiești pe site-ul oficial.

Foto: Sport Pictures