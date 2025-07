După ce Gicu Grozav i-a acuzat pe campioni că "vor veni cu nasul pe sus", tehnicianul roș-albaștrilor, Elias Charalambous, a oferit un răspuns dur, catalogând afirmațiile atacantului ploieștean drept specifice unui "jucător slab".



Meciul, programat sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul "Ilie Oană", în etapa a doua a Superligii, se anunță a fi unul tensionat nu doar pe teren, ci și în afara lui.



Totul a pornit de la conferința de presă a ploieștenilor, unde Gicu Grozav a prefațat confruntarea. "Cu siguranță ei vin puțin cu nasul pe sus. Fără să-i tratez în vreun fel, cu siguranță vor veni cu nasul pe sus, mai aroganți, pentru că au valoare și au demonstrat asta de atâtea ori. Dar vor întâlni o echipă cu dorință, agresivă și nu le va fi ușor", a zis atacantul "lupilor galbeni".



Charalambous: "E foarte ușor să stai, să te uiți la alții și să-i judeci"



Aflat la conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul cipriot al FCSB-ului a fost informat despre spusele lui Grozav și a reacționat imediat, oferind o declarație amplă și lansând un atac nemilos.



"Nu știam despre aceste declarații. Le aud acum pentru prima oară, dar cum am putea fi aroganți după ultimul meci? Am mers mai departe, însă nu am câștigat, deci nu văd de ce am fi aroganți.



Cred că nici eu și nici jucătorii mei nu am arătat vreodată aroganță. Acum nu știu ce a văzut acest băiat sau la ce s-a gândit.



E ca atunci când te uiți pe geam și vezi pe cineva conducând o mașină frumoasă și începi să-l acuzi că și-a câștigat banii din afaceri necurate și poate că de fapt acel om a muncit de dimineață până seara pentru a-și cumpăra mașina visurilor. E foarte ușor să stai, să te uiți la alții și să-i judeci.



Nu-mi subestimați jucătorii, nu subestimați munca pe care o fac ei. N-au arătat niciodată aroganță, ci dimpotrivă, au arătat mereu opusul. Astfel de declarații sunt făcute de jucători slabi, care probabil sunt deranjați de faptul că ei nu sunt aici (n.r. - la FCSB)", a spus Elias Charalambous la conferința de presă.



Campioana traversează o perioadă dificilă, cu rezultate sub așteptări. După victoria chinuită cu Inter Escaldes din turul preliminar al cupelor europene (3-1), a urmat un egal în prima etapă, pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 1-1, și un eșec în returul cu modesta formație din Andorra, scor 1-2, calificarea fiind obținută cu mari emoții. De cealaltă parte, Petrolul a început sezonul cu o remiză albă în deplasarea de la Oțelul Galați.