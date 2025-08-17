Deși echipa sa a pierdut două puncte într-un final dramatic, antrenorul Elias Charalambous a ales să vadă partea plină a paharului și a lăudat evoluția jucătorilor săi, transmițând un mesaj optimist pentru viitor.



La finalul partidei de pe Arena Națională, tehnicianul cipriot a subliniat progresul echipei, chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit. "Evoluția noastră a fost foarte bună, însă din păcate nu am luat toate punctele. Cred că ușor-ușor începem să ne apropiem de forma noastră foarte bună", a spus Charalambous.



Gândurile zboară deja spre Europa



Charalambous l-a lăudat pe Dennis Politic: "Este genul de jucător inteligent, care poate juca pe mai multe poziții și dă totul pe teren", a zis tehnicianul.



Întrebat despre duelul din Europa League, antrenorul campioanei a adăugat: "Vom avea un meci foarte greu în play-off-ul Europa League. Trebuie să ne refacem şi vom încerca să ne calificăm în grupa Ligii".



FCSB a deschis scorul rapid prin Mihai Lixandru (7) și și-a dublat avantajul după pauză, prin Daniel Bîrligea (61). Roș-albaștrii au lovit și bara transversală prin Ngezana, la scorul de 2-0. Finalul a aparținut însă Rapidului, care a revenit spectaculos prin "dubla" lui Elvir Koljic (83', 90+2'), smulgând un punct nesperat. Cu acest egal, FCSB oprește seria de trei înfrângeri consecutive în Superliga.

