CFR pregateste o mutare de Champions League! Jucatorul asteptat sa semneze in zilele urmatoare

CFR Cluj a pierdut meciul tur cu Astana, scor 0-1. Pentru ardeleni urmeaza returul din Gruia.

CFR Cluj s-ar putea intari pana la meciul de saptamana viitoare. Mike Cestor, fundas central in varsta de 27 de ani, este foarte aproape sa semneze cu echipa condusa de Dan Petrescu. Potrivit GazeteiSporturilor, Cestor s-a prezentat in cursul acestei zile la antrenamente si este asteptat sa semneze zilele urmatoare.



Mike Cestor, care are si cetatenie franceza, a jucat la Astra in sezonul trecut. A devenit jucator liber de contract dupa ce a depus memoriu ca urmare a restantelor financiare.