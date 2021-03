Gigi, ai vazut asta? :) Sergiu Bus s-a DEZLANTUIT in Coreea de Sud la debut! Fostul jucator de la FCSB a adus victoria echipei sale dupa ce a marcat superb

Sergiu Bus a avut un debut de vis in Coreea de Sud.

Atacantul cumparat de la FCSB pentru 300.000 de mii de euro a intrat la pauza meciului Suwon City din etapa a patra a primului esalon al fotbalului din Correa de Sud. Echipa lui era condusa cu 1-0, iar Bus a reusit golul de 3 puncte in minutul 88.

Fostul jucator de la Gaz Metan Medias a recuperat mingea in partea stanga terenului dupa ce un adeversar a facut o preluare mai larga. Bus a driblat un alt adversar si a inscris frumos la coltul scurt cu piciorul stang.

87‘ GOAL! Suwon FC 1-2 Seongnam FC ???????? Sergiu Buș opens his #KLeague account at the perfect time for the Magpies!#K리그 | #SUWvSFC pic.twitter.com/UAcddW1aD4 — K League (@kleague) March 14, 2021

In primele 3 etape pe care Suwon City le-a jucat in actuala stagiune, Bus nu a prins niciun minut, fiind o singura data rezerva neutilizata. El a jucat la FCSB in prima parte a campionatului si a inscris doar 2 goluri in 11 meciuri.