CFR Cluj transfera pe banda rulanta! Dan Petrescu a inceput pregatirea pentru Champions League! Cine sunt cei cinci jucatori care s-au prezentat la reunirea lotului

CFR Cluj a transferat cinci jucatori.

CFR Cluj anunta primele transferuri realizate in vederea noului sezon competitional. Fundasul central Andrei Burca, fundasul dreapta Mateo Susic, care a mai evoluat in Gruia in sezonul 2014/2015, atacantul Mario Rondon, atacantul Mario Rondon, mijlocasul Luis Aurelio si portarul Cosmin Vatca, cel care revine in Gruia dupa un sezon. Cei cinci s-au alaturat lotului pregatit de Dan Petrescu si au efectuat primele antrenamente alaturi de noii coechipieri.

Andrei Burca (23 ani) vine de la FC BOtosani, unde a reusit sa marcheze un gol in 25 de aparitii sezonul trecut. Este cotat la 750.000 euro potrivit transfermarkt.

Mateo Susic (28 ani) a jucat la Sferiff Tiraspol, unde a reusit sa ofere o pasa de gol in 10 aparitii.A mai jucat in cariera la Energie Cottbus, Nk Istra, Zrinski Mostar si HNK Brotnjo si este cotat la 750.000 euro.

Mario Rondon (33 ani), atancatul venezuielean in varsta de 23 de ani, care a evoluat sezonul trecut la Gaz Metan Medias, unde a reusit 10 goluri in 18 aparitii, este cotat la 400.000 de euro potrivit transfermarkt.

Luis Aurelio (30 ani), mijlocas care a evoluat tot pentru Gaz Metan Medias sezonul trecut, are 22 de aparitii in tricoul mediesenilor, fara sa marcheze vreun gol. Este evaluat la 450.000 euro.

Portarul Cosmin Vatca (37 ani) revine sub comanda lui Dan Petrescu, dupa ce sezonul trecut a jucat la FC Voluntari. Cota sa este de 150.000 euro.