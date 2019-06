"Nu mi-a fost frica de Steaua! Asa am simtit, sa merg la CFR Cluj!" Prima reactie dupa transferul neasteptat facut de campioana

CFR Cluj le-a luat fata celor de la FCSB in lupta pentru un jucator din Liga 1.

Noul jucator transferat de CFR Cluj, Andrei Burca, al 3-lea jucator care ajunge in aceasta vara la campioana Romaniei dupa Rondon si Luis Aurelio (de la Gaz Metan), a vorbit dupa ce a semnat cu CFR, transfer anuntat in exclusivitate de Sport.ro.

Burca a dezvaluit ca a fost si pe lista celor de la FCSB. Gigi Becali a declarat inca de acum un an ca il vrea pe jucatorul de 26 de ani.

"De ce am ales CFR? Pentru ca asa am simtit, iar ce mi-a spus inima am ales. Merg la campioana Romaniei si sunt foarte fericit ca cei de acolo m-au dorit. Mai sunt de pus cateva detalii de pus la punct, dar in mare masura m-am inteles cu CFR.



Nu mi-a fost frica de Steaua si nici de ce-au patit colegii mei acolo. Fiecare isi alege drumul in viata asa cum crede, iar eu am decis sa merg la CFR Cluj. Cred ca am luat decizia cea mai buna si eu cred ca e cel mai bine pentru mine in viata.



Nu m-a speriat nimeni de la Steaua, asa am considerat eu ca e mai bine. Ce-au patit fosti colegi de-ai mei acolo nu pot sa comentez, pentru ca nu ar fi corect" a declarat Andrei Burca pentru Gazeta.