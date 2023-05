Internaționalul român Marius Ștefănescu reprezintă una dintre prioritățile celor de la CFR Cluj și CSU Craiova pentru perioada de mercato din această vară. Oficialii celor două cluburi cred că fotbalistul a devenit o certitudine la nivelul Ligii 1 și poate face saltul acum la o echipă care se luptă pentru câștigarea titlului de campioană. Dan Petrescu apreciază travaliul și determinarea sa, iar Eugen Neagoe îl știe din perioada când a antrenat la Sf. Gheorghe.

Ștefănescu poate deveni cel mai scump transfer din istoria clubului

Acesta a bifat 34 de prezențe și 7 goluri în toate competițiile în actuala stagiune și ar putea deveni cel mai scump jucător din istoria clubului din Covasna. Pentru cedarea lui Ștefănescu, clubul patronat de Laszlo Dioszegi vrea o sumă de peste 1 milion de euro, ceea ce ar face ca mutarea să devină cea mai profitabilă din istoria "roș-albilor". Deși cele două cluburi din Superligă ar vrea să plătească jumătate din această sumă plus bonusuri de performanță, Sepsi ține de preț pentru că se mai află în contact cu cluburi din Ungaria, Belgia și Polonia, care sunt interesate de fotbalistul său.

Cei mai mulți bani încasați de Sepsi OSK au fost pe Paul Safranko (700.000 de euro / 2021-2022 / Mamelodi Sundowns FC), Ibrahima Tandia (600.000 de euro / 2019-2020 / Al Hazem SC), Andrei Dumiter (350.000 de euro / 2021-2022 / FCSB), Bogdan Mitrea (250.000 de euro / 2022-2023 / CSU Craiova) și Nicolae Carnat (75.000 de euro / 2020-2021 / CFR Cluj).

Născut la Caracal, transferat de Sepsi la 16 ani

Marius Ștefănescu (23 de ani / 168cm) este născut la Caracal și cei de la CSU speră ca afinitatea din copilărie pentru "Știința" să-l facă să aleagă un transfer în Bănie. El s-a format la CSȘ Caracal (2008-2012), Viitorul Cluj (2012-2014) și Sepsi OSK (2014-2017), iar la seniori a evoluat pentru clubul din Sf. Gheorghe (2017, 2019-2023) și KSE Tg. Secuiesc (2017-2019).

Are 2 selecții pentru naționala României, iar în palmares are Cupa României (2021-2022 / + finale în 2020-2021 și 2022-2023) și Supercupa României (2022). Fotbalistul poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș stânga și fundaș stânga, mai are contract cu Sepsi până în iunie 2024, iar acum este cotat la 1 milion de euro de către site-urile de specialitate.

Foto - Sepsi OSK (FB)