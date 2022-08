Victoria din Norvegia, contra lui Viking, 3-1, a calificat-o pe FCSB în grupele unei competiții europene după o pauză de 5 ani. În UEFA Conference League, roș-albașrii se vor duela cu West Ham, Anderlecht și Silkeborg pentru un loc în optimi.

Safranko, văzut cel mai bun atacant din Liga 1 de Florin Gardoș

Gigi Becali (64 ani) i-a delegat pe Mihai Stoica (57 ani) și Nicolae Dică (42 ani) să mai aducă un atacant la echipă, având în vedere că vicecampioana România va evolua pe mai multe fronturi. Pavol Safranko (27 ani) a fost ținta FCSB-ului în această campanie de achiziții, doar că atacantul nu a dorit să joace sub presiunea pusă de Becali și a preferat o revenire la Sepsi OSK.

Pe când evolua la Academica Clinceni, Florin Gardoș (33 ani) l-a avut adversar direct pe Safranko. Impresionat de slovac, fostul jucător al FCSB-ului a afirmat că în urmă cu două sezoane, atacantul lui Sepsi OSK era cel mai bun vârf din Liga 1.

„În sezonul 2021-2021, când am jucat cu Clinceni și am terminat pe locul 5, am jucat împotriva tuturor echipelor bune și atacanților și îmi făcusem un clasament. Uite, Safranko mi s-a părut cel mai bun atacant din Liga 1 în acel moment. Și chiar îmi doream să-l văd acum la FCSB.

Nu știu ce a făcut în anul precedent, care sunt cifrele lui, dar el mi s-a părut cel mai bun în acel moment. Apropo de ceilalți atacanți, că ziceam de Dugandzic că mi se pare mare suma pe care a plătit-o Rapid pentru el (n.r. 400.000 de euro). Am jucat și împotriva lui și nu mi s-a părut un atacant wow, la fel și Malelele. Malele mi se apre că nu se potrivește deloc stitlului CFR-ului. Și acolo a fost oportunist, mi se pare că a dat multe goluri norocoase”, a declarat Florin Gardoș la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

În ultima aventură la Mamelodi Sundowns FC, Pavol Safranko a bifat 28 de meciuri, în care a marcat 9 goluri. În timp ce pentru Sepsi OSK a adunat 73 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie de 17 ori și să ofere 10 pase decisive.

