CFR Cluj clarifica situatia lui Julio Baptista! Ce spune Muresan despre BOALA atacantului si tratamentul cu o substanta interzisa

Julio Baptista (36 de ani) sufera de astm bronsic si face tratament cu cortizon. CFR anunta ca a notificat WADA si ca nu sunt probleme cu eligibilitatea jucatorului.

CFR Cluj a dat o lovitura de imagine prin aducerea lui Julio Baptista, jucator trecut pe la Real Madrid, Arsenal si AS Roma. Clujenii au aflat, insa, ulterior ca brazilianul sufera de astm bronsic si face tratament cu o substanta aflata pe lista celor interzise pentru sportivii profesionisti - cortizonul.

Iuliu Muresan spune ca CFR a notificat deja Agentia Antidoping si totul este in regula.

"Nu am luat un jucator bolnav, va spun sigur asta. Am informat Agentia Antidoping si este totul in regula. Deja respira normal, cred ca sambata va termina tratamentul cu cortizon. E vorba de un tratament de 10 zile. Sunt si alti jucatori care evolueaza cu astm si nu au probleme. E totul in regula cu Baptista", a spus Muresan, citat de Realitatea Sportiva.

La primele antrenamente, Baptista si-a impresionat colegii.

"Este o bestie, te intimidezi si atunci cand te priveste", a spus Alex Paun.