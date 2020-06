"I s-a facut rau de suparare. Era alb la fata!" Un jucator de la FCSB e DISTRUS dupa meciul cu CFR Cluj! Colegii din vestiar SPUN TOT: "Ii va fi greu sa se ridice"

FCSB a pierdut in deplasare la CFR Cluj, scor 0-1, iar Gigi Becali s-a descarcat din nou pe mai multi jucatori.

Unul dintre vinovatii gasiti de Gigi Becali a fost Ionut Vina (25 de ani), care a fost schimbat in minutul 30 al partidei.

Gigi Becali l-a criticat la finalul meciului, iar Vina este distrus dupa experienta negativa pe care a avut-o in derby.

Colegii din vestiarul FCSB-ului au dezvaluit momentele groaznice prin care a trecut jucatorul:

"Era alb la fata. I se facuse rau de suparare... L-a afectat foarte mult tot ce s-a intamplat. Plus ce a mai spus si Becali dupa meci... Ii va fi greu sa se ridice dupa faza asta... Tocmai prinsese si el putin curaj si optimism, si i s-a dat in cap", ar fi dezvaluit colegii lui Vina pentru Fanatik.

Gigi Becali: "Am luat teapa! La Hagi juca de frica, aici e relaxat!"

Patronul FCSB-ului l-a luat la tinta pe Ionut Vina dupa meciul cu CFR Cluj si a spus ca si-a luat teapa cand l-a transferat de la Viitorul:

"Da, o pasa din asta poate conta titlul sau cupele europene. Nu a fost doar pasa aia, ci toate pasele in spate date. El e un om care are talent, juca la Hagi mai bine, juca de frica, aici e relaxat. Nu cred ca stie ca e pe terenul de fotbal, cred ca uita unde e.

Eu sunt multumit cand ii dau eu banii? Cand stiu ca am dat 700 sau 750 000, asta e, am luat o teapa, am mai luat inca una. Nu am mai luat inca una de 500 000? Dar asta e, asta nu inseamna ca trebuie sa ii tii pe teren asa sa joace turca pe teren", spunea Gigi Becali la finalul partidei.