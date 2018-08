CFR Cluj 3-1 Dinamo | "Ne-am batut, am avut spirit. Sunt bucuros de joc!" Explicatiile lui Bratu dupa 1-3 cu CFR

Bratu nu e suparat pe jucatorii lui dupa 1-3 cu CFR Cluj.

Antrenorul dinamovist crede ca jucatorii lui vor progresa dupa meciuri ca cel din aceasta seara.

"Am facut pana la un moment dat un joc bun, consistent. Din pacate, lipsa de maturitate ne-a costat. Am jucat contra campioanei, a echipei cu cele mai mari investitii din fotbalul romanesc. Ne-am batut cu echipa campioana. Sper ca din aceste meciuri jucatorii sa acumuleze. N-am avut limpezime, maturitate in anumite momente. Trebuie sa avem rabdare cu tinerii. Metodele pe care le folosesc ne vor ajuta sa prindem incredere, ne vom putea exprima mult mai bine in viitor. Am avut si un program destul de greu. Sunt bucuros de joc, per total, Dinamo a aratat spirit. Dinamo s-a batut cu niste adversari mai bine cotati, asta e tot ce pot spune. Vom lua meciurile unul cate unul si vom vedea care va fi situatia. Avem o echipa tanara, in formare, cu potential, mai avem tineri de promovat", a spus Bratu la Digisport.