CFR CLUJ - DINAMO, LIVE 21.00 | "Nu pot, nu pot! Ce sa fac daca nu pot? Tin cu Dinamo!" Becali spera in victoria marii rivale in derby-ul etapei! Echipele probabile

Se amana debuturile

CFR Cluj a mai facut 2 transferuri importante in aceasta saptamana - Jesus Fernandez, portar care a fost la Real Madrid, si "Bestia" Julio Baptista, fost jucator la Sevilla, Real Madrid, Arsenal sau AS Roma. Niciunul nu va fi insa folosit contra lui Dinamo, urmand sa debuteze pentru campioana Romaniei in dubla din Europa League cu Dudelange.

CFR a fost lovita de blestemul accidentarilor, Arlauskis si Deac fiind absenti de la partida, in timp ce prezenta lui Culio pe teren este incerta. De partea cealalta, Florin Bratu are mai putine batai de cap, putand sa alinieze cel mai bun 11.

Conceicao, fara victorie cu Dinamo

Toni Conceicao a preluat-o pe CFR Cluj dupa plecarea lui Edi Iordanescu si a dus echipa in play-off-ul Europa League, unde o va intalni pe Dudelange, si pe primul loc in Liga 1 dupa primele 4 etape. Pentru Conceicao urmeaza insa un test foarte dificil: Dinamo, echipa pe care nu a invins-o niciodata!

In cele 5 confruntari contra lui Dinamo, fie ca s-a aflat pe banca lui FC Brasov, fie ca a fost la CFR Cluj, Conceicao a parasit terenul fara victorie in 90 de minute. Mai mult, Dinamo a castigat 3 dintre aceste partide. Singurul succes a venit la penalty-uri, in Cupa Romaniei, in 2016. In rest, 3 victorii si 1 egal.

Becali, fanul lui Dinamo

Desi Dinamo este marea rivala a FCSB-ului, Gigi Becali spera ca Dinamo sa castige in derby-ul etapei. Campioana in sezonul precedent, CFR Cluj este vazuta ca o adversara mai puternica de patronul FCSB-ului.



"Nu mai vreau sa vorbesc de altii, nu vreau sa fac pacat. Nici nu mai vreau sa ma uit la ei (in Europa), ca daca ma uit le doresc raul. Vreau sa fiu din ce in ce mai bun. Ce pierd eu daca se califica CFR? Pentru ce sa am rautate si dusmanie? Imi atrag eu rautate. Ia sa fiu eu bun. Bine, nici nu pot sa le doresc calificarea, dar macar ca sa nu le doresc raul, nu ma uit" a spus Becali.

Intrebat daca nu ar fi avantajata FCSB de o calificarea a CFR-ului in grupele Europa League, echipa lui Conceicao avand mai multe meciuri de disputat, Becali a spus un singur lucru: "Nu pot (sa tin cu ei). Nu pot. Ce sa fac daca nu pot?



La campionat ma uit si spun cum e interesul meu. Acolo am scuza in fata lui Dumnezeu. Am razboi si vreau sa-mi inving dusmanii. Bineinteles ca tin cu Dinamo in aceasta etapa (contra CFR-ului)" a spus Gigi Becali la Pro X.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Vatca - Manea, Vincius, Lang, Camora - Djokovic, Hoban, Bordeianu - Omrani, Tucudean, Ionita

Dinamo: Penedo - Corbu, Popescu, Katsikas, Olteanu - Mahlangu, Nistor - Sorescu, Axente, Salomao - Popa