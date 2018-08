E platit cu 500 000 de euro ca sa fie TURIST DE LUX! Torje nu-si mai gaseste echipa dupa DEZASTRUL de la Dinamo. Cu ce-si ocupa timpul

Gabi Torje e in vacanta de luni bune.

Trecut pe linie moarta la Dinamo dupa venirea lui Bratu, in play-out-ul sezonului trecut, Torje are o situatie contractuala dificila. A revenit in proprietatea lui Akhmat Groznii, dar cecenii nu se bazeaza pe el. Torje nu a facut pregatirea de vara cu nicio echipa si e acum in vacanta cu familia la Barcelona, scrie Gazeta Sporturilor.



Torje, 28 de ani, e platit cu jumatate de milion de euro pe sezon in Cecenia. Agentul sai ii cauta o echipa la care sa fie cedat. Contractul lui Torje la Groznii se incheie vara viitoare.