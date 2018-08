CFR 3-1 DINAMO | "Ai simtit ceva special ca te-ai intors la Cluj!?" Raspunsul genial al lui Dan Nistor :))

Dan Nistor n-a ramas cu prea multe amintiri din lunile petrecute la CFR.

Pentru mijlocas, derby-ul din Gruia a fost doar un simplu meci de campionat. "N-am simtit nimic, sincer va spun", a zis Nistor. Capitanul lui Dinamo a fost dezamagit de evolutia echipei sale in partea a doua, cand 'cainii' au luat 3 goluri in doar 10 minute de la Tucudean si Omrani.

"A fost acelasi meci ca la Medias, doar ca acolo am fost condusi, iar in seara asta am condus. Nu a fost deloc un meci special pentru mine, sincer va spun. Am fost oaspete si atat. Nu am simtit nimic. Fanii sunt cei mai buni din Romania, din pacate nu am reusit sa ne ridicam la nivelul lor.

Cand gresim, gresim toti. Cand castigam, castigam toti. Asta e, mergem mai departe. Am devenit prea relaxati, nu stiu care e cauza. Vom analiza aceste lucruri, sper sa nu mai gresim. Trebuie ca tinerii sa creasca pe langa noi si sa ajunga sus", a spus Nistor.