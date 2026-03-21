Prima soluție la care s-a gândit Gigi Becali a fost înființarea unui departament de scouting pe care ar fi trebuit să îl conducă nimeni altul decât Adrian Ilie.

Adi Ilie: ”O să mă duc la o discuție cu domnul Becali!”

La câteva săptămâni după ce Gigi Becali i-a propus să devină șeful departamentului de scouting nou înființat la FCSB, Adrian Ilie a spus care este stadiul negocierilor.

”Cobra” a mărturisit că nu a vorbit deocamdată cu patronul de la FCSB, însă, în cele din urmă, va ajunge la Palat pentru o discuție cu Gigi Becali. Totuși, Adi Ilie nu știe deocamdată care va fi decizia sa cu privire la preluarea biroului de scouting al lui FCSB.

”La o discuție cu domnul Gigi Becali o să mă duc. Trebuia să discut, mai multe ce pot să zic. Am avut treabă foarte multă cu proiecte mele. A intervenit și o problemă de sănătate în ultimele zile și am zis să stau mai liniștit. Și, între toate lucrurile, a mai intervenit ceva.

S-a pus și antrenor la echipă. Acesta, după o discuție cu staff-ul tehnic, poate să-și ia doi – treci jucători în scouting și să meargă liniștiți. Nu trebuia să lași lucrurile puțin pe rol la FCSB să vezi ce echipă vine acolo, să se liniștească treaba? Da, la o discuție cu domnul Becali, da. Chiar dacă este și de business, dar o să merg”, a spus Adi Ilie, conform Fanatik.