Cel mai scump fundas din lume, desfiintat de un fost star din Premier League: "Am facut-o lata, dar castig foarte multi bani"

Rafael Van der Vaart a aruncat cu sageti catre Harry Maguire, cel mai scump fundas din lume.

Fostul star olandez considera ca fundasul lui United face multe greseli si nu merita salariul pe care il incaseaza.

Van der Vaart si-a amintit si de debutul englezului la Manchester. Intr-un meci contra lui Bournemouth, castigat de "diavoli" cu 5-2, Junior Stanislas i-a trecut mingea printre picioare, iar apoi a marcat.

"Cred ca Maguire se intoarce acasa in fiecare zi si ii zice sotiei: Am facut-o lata, dar castig foarte multi bani. Ei chiar cred ca sunt bun. Eu chiar asta cred, ca el rade in fata tuturor", a declarat Van der Vaart pentru Ziggo.

Fostul mijlocas de la Tottenham l-a mai criticat si in trecut pe Maguire. In toamna lui 2019, dupa un egal contra lui Liverpool, olandezul a spus ca Maguire a avut o evolutie similara ca cele ale fundasilor din ligile de amantori.

"Daca el a costat atât de mult, atunci Virgil van Dijk valoreaza 300 de milioane de lire. Daca eu as juca intr-un meci de amatori duminică dupa masa, as gasi cu usurinta trei jucatori care pot sa faca ce face Maguire pe teren. Si vorbesc serios. E cam prostesc sa o spun, dar chiar cred asta", a spus olandezul.

Harry Maguire a devenit cel mai scump fundas din lume, dupa ce Manchester United l-a cumparat de la Leicester, in vara lui 2019, contra sumei de 87 de milioane de euro. Fundasul englez a reusit sa joace in acest sezon 46 de meciuri pentru United. El a inscris 3 goluri si a oferit 3 pase decisive.