Unirea Slobozia, locul 12 în Superligă, a anunţat joi, pe 1 ianuarie, transferul internaţionalului moldovean Teodor Lungu.
”Cel mai bun mijlocaș moldovean al anilor 2024 și 2025, Lungu va semna un contract pentru o perioadă de 1,5 ani.
Teodor Lungu, campion al Moldovei, revine în România
Teodor Lungu are 30 de ani și este originar din Ialoveni. El a jucat la Sfîntul Gheorghe Suruceni (2012-2018, 2021-2022, 111 meciuri, 14 goluri), Foresta Suceava, România (2018-2020), Dacia Buiucani (2020, 20 de meciuri), Gardolo, Italia (2022-2023) și Petrocub (2023-2025, 98 de meciuri, 11 goluri).
Cu Sfîntul Gheorghe a câștigat Cupa și Supercupa Moldovei (2021). Cu Petrocub a devenit campion național și câștigător al Cupei Moldovei (2024).
Pentru Naționala Moldovei a jucat un meci, 70 de minute în amicalul cu Gibraltar (1-1) din anul 2024”, a postat Unirea Slobozia.
Mijlocașul central moldovean a mai lucrat cu antrenorul Andrei Prepeliță la Petrocub Hîncești.
Lungu este al doilea transfer efectuat în această iarnă de Unirea, după cel al mijlocaşului Alexandru Albu (Chindia Târgovişte).