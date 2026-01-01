Unirea Slobozia, locul 12 în Superligă, a anunţat joi, pe 1 ianuarie, transferul internaţionalului moldovean Teodor Lungu.

”Cel mai bun mijlocaș moldovean al anilor 2024 și 2025, Lungu va semna un contract pentru o perioadă de 1,5 ani.

Teodor Lungu, campion al Moldovei, revine în România



Teodor Lungu are 30 de ani și este originar din Ialoveni. El a jucat la Sfîntul Gheorghe Suruceni (2012-2018, 2021-2022, 111 meciuri, 14 goluri), Foresta Suceava, România (2018-2020), Dacia Buiucani (2020, 20 de meciuri), Gardolo, Italia (2022-2023) și Petrocub (2023-2025, 98 de meciuri, 11 goluri).

Cu Sfîntul Gheorghe a câștigat Cupa și Supercupa Moldovei (2021). Cu Petrocub a devenit campion național și câștigător al Cupei Moldovei (2024).

Pentru Naționala Moldovei a jucat un meci, 70 de minute în amicalul cu Gibraltar (1-1) din anul 2024”, a postat Unirea Slobozia.

Mijlocașul central moldovean a mai lucrat cu antrenorul Andrei Prepeliță la Petrocub Hîncești.

Lungu este al doilea transfer efectuat în această iarnă de Unirea, după cel al mijlocaşului Alexandru Albu (Chindia Târgovişte).

Programul Unirii Slobozia din cantonamentul de iarnă

