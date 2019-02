CEHIA - ROMANIA FED CUP | "Voi juca intotdeauna cu toata inima pentru Romania!" Ce spune Simona inaintea CUTREMURULUI cu Cehia

Romania, condusa de capitanul nejucator Florin Segarceanu, si Cehia, campioana en-titre, se vor intalni in sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1. Confruntarile vor avea loc pe terenul cehilor, la Ostrava.

Simona Halep, racheta numarul 1 din echipa Romaniei, a facut o declaratie emotionanta inaintea confruntarii din Fed Cup cu Cehia.

"Este a doua oara cand intalnim Cehia in Grupa Mondiala si o sa fie foarte, foarte greu. Ele au atat de multa experienta si este intotdeauna dificil sa dai piept cu campioanele, dar noi avem o echipa puternica. Sunt fericita ca joc in aceasta echipa, care nu are doar un lider - are egalitate - si sper sa-mi pot castiga meciurile mele, sa ajut echipa si sa contribui la victorie.

Este frumos sa fiu intr-o echipa, nu jucam de multe ori intr-o echipa. Este un spirit bun si voi incerca sa dau tot ce am mai bun. Avem o foarte frumoasa atmosfera si ma bucur foarte mult de fiecare data cand joc pentru Romania. Voi juca intotdeauna cu toata inima pentru tara mea", a declarat ea, potrivit site-ului oficial al Fed Cup.

Meciurile din Cupa Federatiei vor avea loc sambata si duminica, pe 9-10 februarie, iar partidele vor incepe la ora 14, ora Romaniei. Cehia a castigat de 11 ori aceasta competitie, in timp ce Romania nu are niciun succes pana acum in Fed Cup.