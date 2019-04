Cea mai scurta conferinta de presa din istorie! :)) Ce s-a intamplat dupa Hermannstadt - Voluntari! Incredibil cat a durat | VIDEO

Hermannstadt si Voluntari au incheiat la egalitate, 1-1.

Hermannstadt nu a reusit sa se impuna in meciul jucat la Pitesti cu FC Voluntari si ramane pe locul care duce la barajul de mentinere in Liga 1. Trupa lui Cristiano Bergodi se metine pe locul 10, la trei puncte de sibieni.

Daca partida nu a starnit interesul fanilor, acelasi lucru s-a intamplat si la conferinta de presa de dupa meci. Vasile Miriuta poate fi protagonistul celei mai scurte conferinte din istorie. Antrenorul lui Hermannstadt a stat numai 58 de secunde la intalnirea cu jurnalistii.

Ce a spus Miriuta de posibila plecare de la Hermannstadt

Odata cu venirea lui Iuliu Muresan la echipa s-a zvonit ca Vasile Miriuta va fi inlocuit cu fostul antrenor de la CFR Cluj, Toni Conceicao. Actualul tehnician de la Sibiu a vorbit despre posibila sa inlocuire, spunand ca in acest moment isi doreste doar sa salveze echipa de la retrogradare.

"Stii ce imi doresc? Sa salvez echipa asta de la retrogradare. Si ce se va intampla din vara chiar nu ma intereseaza la ora actuala, ma intereseaza sa salvez echipa", a spus Vasile Miriuta la finalul partidei cu FC Voluntari.

Miriuta a vorbit si despre evolutia jucatorilor sai in meciul cu trupa lui Cristiano Bergodi, fiind extrem de dezamagit de modul in care au tratat fazele importante.

"Parerea mea ca a ma facut o partida buna contra unei echipe bune, care chiar era intr-o forma buna, Voluntariul. Am deschis scorul, am primit acel gol pe final de prima repriza...Ce sa mai zic? La ultima faza, sa ai 2-1 in picior si sa nu marchezi...Acolo e decizia jucatorului.

In 16 metri, acolo nu mai ai ce sa ii spui ce sa faca. El a luat decizia asta, trebuia sa o aleaga pe aia mai buna si sa o dea in poarta. Si erau trei puncte de aur astazi", a declarat antrenorul de la Hermannstadt pentru Telekom Sport.