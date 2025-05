Dinamo a întâlnit-o pe ”U” Cluj în etapa #9 din play-off pe Arena Națională. Dacă la pauză tabela de marcaj a indicat 1-0 în dreptul ”câinilor”, în actul secund ”șepcile roșii” au întors soarta partidei și s-au impus cu 3-1.



”Ce vei face după retragere?” Răspunsul lui Răzvan Patriche



Meciul a marcat și retragerea lui Răzvan Patriche. Căpitanul lui Dinamo a fost titular, dar a fost nevoit să iasă după nici măcar o jumătate de oră scursă din meci, din cauza faptului că s-a accidentat. Cristi Costin a intrat în locul său.



La finalul partidei, Patriche a mărturisit că și-ar dori să rămână în cadrul lui Dinamo și după ce-și va agăța ghetele în cui.



”(n.r. cum a fost în seara asta?) Este un moment greu. Nu cred că este vreun fotbalist pregătit vreodată pentru un asemenea moment. Mi-aş fi dorit mult o victorie, dar din păcate nu pot să înţeleg ce s-a întâmplat în ultimele 10 minute. Vom vedea la analiza meciului.



A fost chiar o săptămână foarte încărcată pentru mine. M-am tot gândit la momentul acesta. Oricum aş da-o, tot e greu.



Mă bucur că am făcut parte din această familie. Au fost trei ani şi jumătate intenşi. Alături de aceşti oameni minunaţi am trăit momente unice, de supărare, de bucurie, am trecut prin toate stările. Din păcate, se închide acest capitol.



E greu şi pentru ei (n.r. pentru copiii lui), sunt emoţionaţi, sunt copii. Mereu familia a fost alături de mine. Cel mai greu moment a fost când am retrogradat cu Dinamo şi cel mai frumos când am promovat cu această echipă.



(n.r. ce vei face după retragere?) Vom vedea, o să o luăm treptat. Îmi doresc să rămân în continuare la club. Mă duc în vacanţă. A fost un campionat încărcat, cred că toţi avem nevoie de o pauză”, a spus Patriche.