CSA Steaua se regrupeaza dupa ce echipa a ratat promovarea in liga a treia pentru al doilea an consecutiv.

CSA Steaua isi schimba complet organigrama dupa plecarea lui Marius Lacatus. Astfel, Adrian Falub va fi numit manager general, iar Adrian Matei va fi noul antrenor al echipei.



In plus, cei de la CSA Steaua spera ca in urmatoarele zile sa poata anunta si transferurile unor jucatori de Liga 1 si Liga 2.