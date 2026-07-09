Didier Deschamps, selecționerul ”Cocoșului Galic”, a bifat o bornă impresionantă la meciul contra Marocului.

Didier Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri la Mondial

Antrenorul francez a ajuns la meciul cu numărul 25 pe banca Franței la Cupa Mondială și a egalat recordul deținut de germanul Helmut Schon. Astfel, dacă Franța trece de Maroc, Didier Deschamps va intra în istorie ca antrenorul cu cele mai multe meciuri disputate la Cupa Mondială.

Tehnicianul francez l-a depășit pe brazilianul Carlos Alberto Parreira, care avea 24 de meciuri cu naționala Braziliei la Cupa Mondială.

Didier Deschamps este selecționerul Franței din 2012, dar își va încheia mandatul după această ediție de Cupă Mondială. Pe banca Franței va ajunge cel mai probabil Zinedine Zidane, care așteaptă de ani buni să devină selecționer.