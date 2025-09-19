”Ciobi” a fost înlăturat de pe banca Lupilor Galbeni din cauza rezultatelor nefavorabile, iar în spațiul public au apăut mai multe nume posibile de înlocuitor.

Cristiano Bergodi, ofertat de Petrolul

Chiar Claudiu Tudor, președintele clubului de pe ”Ilie Oană” a vorbit despre mai mulți antrenori care ar putea prelua Petrolul. Conducătorul ”Lupilor” i-a menționat pe Florin Pîrvu, Dorinel Munteanu sau Mehmet Topal, dar cel de care a părut cel mai interesant a fost Marius Șumudică.

”La ce valoare are, Șumudică ar fi o variantă bună, cine știe, o să discutăm, să vedem ce planuri are. Cred că și lui Șumi i-ar trebui o echipă la care să aibă rezultate. Cred că Petrolul ar fi un pas înainte după perioada Rapid”, spunea Claudiu Tudor în urmă cu doar câteva zile.

Totuși, Marius Șumudică a ales China și va semna cel mai probabil cu Yunnan Yukun, unde îi va avea sub comanda sa pe Andrei Burcă și pe Alex Ioniță.

Astfel, Petrolul a fost nevoită să se reorienteze, însă se pare că pe ”Ilie Oană” va ajunge tot un fost antrenor al Rapidului. Conform Fanatik, ”Lupii Galbeni” l-ar fi ofertat pe Cristiano Bergodi, iar tehnicianul italian este așteptat să dea un răspuns.