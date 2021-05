Si-au concediat golgeterul chiar inaintea meciului cu Clinceni! Unul dintre cei mai buni marcatori ai campionatului a plecat din Liga 1

FC Botosani s-a despartit de Hamidou Keyta inaintea partidei de vineri, de la Clinceni.

Francezul trecut pe la St. Etienne a fost departe de forma din prima parte a campionatului. Atat Marius Croitoru, cat si patronul Iftime l-au banuit ca nu joaca la potential maxim de frica unei accidentari care sa-i puna in pericol urmatorul contract. Keita a fost in negocieri avansate cu o echipa din Turcia in iarna, insa totul a picat in ultima clipa si fotbalistul a revenit in Romania.

"Acum ne-am despartit de el. Am reziliat contractul si a plecat mai devreme de la noi", a spus Marius Croitoru inaintea partidei, la Telekom Sport.

Keyta a strans 14 goluri in acest sezon. A fost chiar al doilea golgeter al campionatului in sezonul regulat, dupa Florin Tanase, si la egalitate cu Malele si Dennis Man.