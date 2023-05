Ce se întâmplă cu Eugen Neagoe la Universitatea Craiova. Anunțul oltenilor

Universitatea Craiova avea speranțe chiar la titlu odată cu instalarea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică. Deși echipa a clacat de mai multe ori inexplicabil, patronul Mihai Rotaru i-a oferit bilete de favoare fostului mare atacant al oltenilor. Situația pare să devină una complicată pe final de sezon pentru Neagoe, mai ales în contextul egalului de pe teren propriu înregistrat sâmbătă seara cu Farul Constanța, scor 1-1.

Președintele Sorin Cârțu, fostul antrenor al lui Eugen Neagoe din sezonul în care oltenii luau titlul în 1991, a lămurit situația lui "Geană" după remiza cu gruparea condusă de Gheorghe Hagi. Cârțu a făcut trimitere și la Laurențiu Reghecampf, fostul tehnician al oltenilor, acum antrenor la Neftchi Baku.

Sorin Cârțu despre situația lui Eugen Neagoe

"Sunt foarte supărat, pentru că aveam speranță. S-a văzut și astă seară că am fi putut să luam trei puncte și să ne păstrăm șansele de loc trei și chiar de locul doi. Obiectivele noastre au fost mărețe, să luăm campionate, cupe. Trebuie o analiză pertinentă, fara subiectivism și apoi să luăm anumite decizii. Nu mi-a displăcut cum a jucat echipa în perioada cu Eugen Neagoe.

Echipa a semănat cu cea din perioada Reghecampf. Și atunci ne-a lipsit ceva la meciurile decisive. Așa și cu Eugen. Decizia este la patronat", a precizat Sorin Cârțu, potrivit Digi Sport.

Farul nu are nicio victorie în ultimele cinci deplasări, în care a obţinut trei puncte. Universitatea nu a câştigat de trei etape, în care are două egaluri şi un eşec. În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile, 4-3 pentru Universitatea şi 2-1 pentru Farul, echipa constănţeană câştigând în play-off cu 3-2.

Eugen Neagoe despre meciul cu Farul

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, este conştient, după întâlnirea de sâmbătă, cu Farul, că formaţia sa domină şi are ocazii de gol în toate meciurile din ultimele etape, dar nu marchează atât cât ar trebui.

„Acel gol stupid, pe care nu pot să îl descriu, a venit pe o greşeală a noastră. În rest, nu am fost în stare să înscriem. Iarăşi portarul echipei adverse a fost cel mai bun jucător al meciului. Am făcut mari portarii adversarelor, am făcut ca portarii echipelor adverse să fie de echipă naţională. Scuffet nu e român, el nu poate, dar Târnovanu, Moldovan şi Aioani pot să ajungă la echipa naţională. I-am făcut mari.

Facem greşeli în continuare. Sunt mulţumit că ne dominăm adversarii, ne creăm foarte multe ocazii de a marcat, dar când pierdem de maniera asta puncte, nu este de ajuns. Trebuie să fim mai concentraţi şi să marcăm goluri. În această seară am fost echipa mai bună şi meritam să câştigăm. Echipa a arătat bine, este în creştere evidentă”, a declarat Eugen Neagoe.