"Fiara" Lăcătuș a reacționat după gestul lui Denis Alibec

Jucător cu experiență vastă, Denis Alibec și-a lăsat echipa în 10 oameni la Craiova și va rata ultimele două runde din campionat. Pentru Gică Hagi absența lui Denis Alibec va fi cu greu de substituit.- AICI mai multe detalii despre GESTUL LUI ALIBEC.

Marius Lăcătuș a reacționat după gestul lui Denis Alibec

Fostul mare atacant Marius Lăcătuș a comentat gestul lui Alibec.

”Nu avea niciun motiv să fie nervos. Ratase unsprezece metri, dar după aia a făcut faza golului”, a comentat Marius Lăcătuș, potrivit Digi Sport.

Farul nu are nicio victorie în ultimele cinci deplasări, în care a obţinut trei puncte. Universitatea nu a câştigat de trei etape, în care are două egaluri şi un eşec. În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile, 4-3 pentru Universitatea şi 2-1 pentru Farul, echipa constănţeană câştigând în play-off cu 3-2.

Denis Alibec: "Îmi cer scuze"

„Îmi cer scuze suporterilor, colegilor, spectatorilor! La eliminare am vrut să îl împing şi asta a fost. Am vrut să îl împing, nu am vrut să-l lovesc, dar acum ce să mai zic, chiar nu am cuvinte. Mereu când sunt într-un moment bun, dau cu piciorul. Dar am incredere în colegii mei. Chiar nu am vrut să îl lovesc, după ce am luat roşu chiar m-am gândit la fază.

La penalti, am vrut să dau iar tare pe mijloc şi i-am dat în picior, important este că nu am luat cele trei puncte. Am încredere in colegii mei, îmi pare rău că nu pot fi alături de ei şi sper să-mi spele păcatele. Meciul cu FCSB este cu siguranţă decisiv, dar suntem uniţi, o familie şi mergem împreună până la final”, a declarat Denis Alibec.

”Nu am înțeles gestul lui Alibec, de ce trebuia să îl facă. Nu intru să îi caracterizez pe alții, dar, ca jucător pe care îl simpatizez pentru ce a arătat el în carieră, a dat puțin pentru fotbal la ce calități a avut. E dator fotbalului.

Cu situația asta, ce însemna pentru Farul, în situația de a se bate la campionat, nu l-am înțeles. Să spui că nu ai vrut, că ai alunecat, se vede că îi dă cu cotul intenționat. În teren nu prea a recunoscut.

Am fost foarte surprins (n.red. de declarația lui Hagi). Gică vorbește de penalty, dar al lui i s-a părut foarte clar.

Nu văd că ar trebui să penalizezi cu așa decizie. Mi se pare total aiurea dat penalty-ul lui Farul. La un meci de asemenea importanță, dai penalty la o fază în care se bagă între picioarele lui!", a declarat Cârțu, la Digi Sport.