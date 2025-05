Dennis Politic (25 de ani) este principala țintă a lui Gigi Becali pentru această perioadă de transferuri. Patronul FCSB ar vrea să profite de interesul ”câinilor” pentru Alexandru Musi (20 de ani) și Ianis Stoica (22 de ani) pentru a ajunge la internaționalul român.



Ianis Stoica, șanse mari pentru un transfer afară



În ceea ce-l privește pe Ianis Stoica, Becali o poate ajuta pe Dinamo profitând de o datorie de 500.000 de euro pe care sibienii o au către patronul FCSB, dar chiar și în scenariul în care omul de afaceri ar ”stinge” acea datorie, transferul lui Stoica Jr. în “Ștefan cel Mare” pare greu de realizat.



Din informațiile Sport.ro, în scenariul mai sus menționat, Dinamo ar trebui să scoată oricum din conturi o sumă apropiată de un milion de euro pentru a satisface pretențiile clubului sibian.



În această perioadă, impresarii lui Ianis Stoica poartă deja discuții cu cluburi din străinătate, astfel că sunt șanse mari ca jucătorul să plece din Superligă în această vară.



Recent, acționarul lui Hermannstadt, Claudiu Rotar, a anunțat că Ianis Stoica va schimba echipa în vară, după ce clubul său a primit o ”ofertă foarte bună din străinătate”.



Ce a spus Gigi Becali: ”Sunt oameni foarte deștepți”



”Ei (n.r.- cei de la Dinamo) îi voiau pe Musi și pe Ianis Stoica, dar nu depinde de mine asta. Pentru Ianis Stoica trebuie să-mi dea mie bani (n.r.- Hermannstadt), 500.000 de euro.



L-am dat fără bani și trebuie să-mi dea banii într-un an. Dinamo vrea să-i ia pe amândoi în locul lui Politic. Sunt oameni foarte deștepți. Eu am fost de acord, chiar am vrut să mai dau încă 100.000, dacă nu vrea Sibiul. Am vorbit cu ei (n.r.- cu cei de la Hermannstadt), nu l-ați achitat, luați și 200.000 și rămâneți și cu 50%. N-au vrut, că au ofertă pentru el. Bine, atunci asta e”, a spus Becali, la Digi Sport.



Cifrele lui Ianis Stoica