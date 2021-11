Mihai Iosif, contestat de fani pentru eliminarea din Cupă: "Aveam posibilitatea să luăm un trofeu, rămâne în istorie!"

În meciul din Cupă, tehnicianul rapidiștilor a odihnit o parte din jucătorii de bază, strategie care i-a costat eliminarea din competiție.

Fanii au fost deranjați de acest lucru, iar șeful galeriei din Giulești a făcut public acest lucru:

"Am discutat o noapte cu Mihai Iosif, trebuie să spun adevărul. Ne sunăm reciproc, avem o relație, suntem suporteri amândoi.

Înainte de meci, mi-a spus că Ioniță nu joacă pentru că are întindere, acum Ioniță declară că l-a durut măseaua! Pe Morais l-a anunțat obosit, că odihnește titulari...

De ce mă Miță, ce vrei? Aveam posibilitatea să luăm Cupa, e un trofeu, rămâne în istorie! Locul 2 din campionat nu se premiază! Iar jucătorii sunt plătiți să joace!

Noi nu emitem pretenții la campionat, nu putem face investiții majore, e primul an, suntem fericiți că suntem în prima ligă. Noi nu suntem suporteri de performanță. Nu am zis nimic când am pierdut cu Voluntari și cu Gaz Metan.

Dar dacă ai culoar bun în Cupă, un trofeu care reprezintă un obiectiv major având în vedere tradiția, de ce nu am mers mai departe? Nu am primit nicio explicație", a declarat acesta la DigiSport Special.